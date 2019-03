Un partido para ir con todo

Sin reservas ni distracciones adicionales. Así saltará hoy el Iberostar Tenerife al parqué del Santiago Martín para tratar de escribir otra página en su particular libro de machadas. El objetivo, tumbar al poderoso Real Madrid, vigente campeón de la ACB y de la Euroliga. Un propósito sumamente complicado y que quizá pudiera invitar al esfuerzo justo por parte de los pupilos de Txus Vidorreta. Pero no, por mucho que los aurinegros se la jueguen tres días después contra el Hapoel Jerusalem (al que deben remontarle dos puntos) en su intención de regresar a la Final Four de la BCL, jugar con el freno de mano puesto ante los de Pablo Laso no entra en el ADN de esta plantilla.

Motivación máxima -sin importar el desgaste físico que ello pueda suponer-, la que tendrán hoy los canaristas, pero no para hacer que los madridistas hinquen la rodilla tal y como sucediera hace dos y tres temporadas, sino sobre todo para poner fin a una racha de resultados negativos que ya alcanza los cinco tropiezos seguidos. Un preocupante bache, cuantitativo y ya más recientemente de sensaciones, que ha dejado a los laguneros sin el menor margen de error en su pretensión de mantenerse dentro de la zona de play off, aquella que todavía ocupaba hasta el inicio de la jornada, pero de la que ha salido, al menos momentáneamente, tras la victoria del Andorra en San Sebastián.

Desperdiciadas varias oportunidades teóricamente asequibles para asentarse en la zona noble, los tinerfeños deben afrontar el duelo de hoy como si de uno más se tratara. Sin que la entidad del rival les amedrente, sino que les motive para escenificar otro de esos episodios brillantes e irreverentes. Similar, tal vez, a los ya vividos este mismo año, y en idéntico escenario, contra Valencia, Baskonia y Barça Lassa. Del duelo contra el cuadro culé data precisamente (2 de febrero) la última victoria liguera de los de Vidorreta. Rescatar esas versiones o incluso momentos recientes de la Champions (la entrega ante el Promitheas en la vuelta, o el acierto del pasado miércoles durante el tercer cuarto frente al Hapoel) es lo mínimo que se le puede pedir a los isleños para revertir su delicado momento, volver a creer en sus opciones de luchar por el título y, de paso, insuflarse de ánimos para, apenas 72 horas después, seguir adelante en la Champions.

Sin Javi Beirán

Y lo deberá hacer el cuadro canarista sin Javi Beirán, que no se ha recuperado a tiempo de las molestias en un gemelo que ya le hicieron perderse el duelo de Jerusalén. Ausencia de un jugador básico en los esquemas de Vidorreta y al que tendrán que suplirle (como puedan) el resto de exteriores, en especial Nico Brussino, su recambio natural (y cuya ficha fue activada ayer), y un Janari Joesaar que debe confirmar, por fin, las buenas sensaciones que dejó hace 15 días en Vitoria. También resultará clave la aportación de la batería interior para minimizar la producción de sus pares madridistas. Por un lado, el poder intimidador de Walter Tavares, probablemente el jugador de toda la competición que más condiciona cerca del aro; y por el otro, a un Felipe Reyes que parece tenerle una especial querencia al conjunto tinerfeño. Trabajo extra para Sebas Saiz, Petit Niang y, especialmente para un Colton Iverson que al menos en ACB le está costando mantener los estratosféricos números que había enlazado hasta hace unas semanas. Menos de eso, ante un poderoso rival que no puede permitirse más resbalones para no comprometer su actual segunda plaza, es casi sinónimo de otra derrota.