Oltra: "Este equipo nunca se rinde"

José Luis Oltra valoró positivamente el punto cosechado ante un Albacete Balompié que puja por el ascenso directo a la Liga Santander. El entrenador del conjunto blanquiazul destacó la reacción y la fe de sus hombres por segunda semana consecutiva ante dos de las escuadras más en forma de la competición.

A la conclusión del choque, Oltra compareció públicamente para, primero, analizar en general el duelo: "Este punto es muy valioso por muchos motivos. Primero por la entidad del rival, el cual está luchando por el ascenso directo. Luego porque es el quinto partido consecutivo sin conocer la derrota; y por último porque hemos vuelto a demostrar que este equipo está muy vivo, no se rinde y no renuncia a nada".

Acto seguido habló sobre los intercambios de golpes en el encuentro: "Nosotros hemos tenido capacidad de reacción y hemos buscado la victoria en todo momento. Creo que Tomeu ha estado muy bien y, además, también hemos tirado un larguero. Si lo miramos todo no me parece un resultado injusto, ni mucho menos. Todo lo que sea sumar fuera de casa es positivo".

Una de las novedades en ese enfrentamiento fue el cambio de sistema: "Cuando hago las alineaciones es siempre pensando en ganar, no hay más. Estudiando al Albacete creía oportuno que el jugar con cinco defensas nos acercaba a la victoria. Es más, no creo que el planteamiento fuera defensivo. Si hubiera querido defender, Raúl Cámara hubiera jugado por delante de Suso. Por cierto, quiero decir que dejar a Raúl fuera ha sido una decisión complicada; ya que se merece jugar mucho más por todo lo que trabaja".

Al ser preguntado sobre las opciones de permanencia, el técnico de la escuadra insular quiso mostrarse con cautela: "Voy partido a partido y no me detengo en eso. Creo que tenemos que centrarnos en lo nuestro y sumar siempre es importante. Solamente nos falta tener un poco más de continuidad, la cual esperamos que llegue en este tramo final". Otra de las decisiones que fueron tratadas en la sala de prensa fue la titularidad de Coniglio: "Por el tipo de partido que esperaba decidí que lo mejor era que jugara por delante de Malbasic. La intención era poner más centros al área desde los laterales, para que así Fernando los rematara. Algo que no hemos encontrado. Ya en la segunda parte le ha tocado el turno a Malbasic y me voy muy contento porque ha jugado bien y ha marcado un gol importante para el equipo".

Por último, José Luis Oltra quiso tener palabras de agradecimiento para el capitán del equipo: "Tengo que quitarme el sombrero con Suso, ya que ha sido uno de los mejores jugadores del campo. Ha trabajado como nadie, ha marcado un golazo y ha dado buenas asistencias a sus compañeros. Además, todo eso lo ha hecho jugando en una posición que no es la suya natural".