Duras derrotas para el Náutico y el Aridane

Aciaga. Así podría definirse la jornada para los representativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en la Liga EBA. El Náutico Tenerife no pudo sumar su decimonovena victoria de la temporada, ya que salió derrotado de su visita a Alcobendas (70-63). Mismo guion que tuvo el duelo del CB Aridane, el cual perdió ante el Globalcaja Quintanar (96-75).

El conjunto dirigido por Santi Lucena pagó caro su mal arranque de partido, donde se vio superado por el cuadro madrileño. Los tinerfeños no se asentaron bien sobre la cancha y vieron como sus adversarios conseguían meter tierra de por medio en el marcador, aunque ésta pudo ser reducida en los instantes finales (19-13). En el segundo cuarto las fuerzas se nivelaron un poco más. Los nautas, espoleados por los buenos minutos de Danilo Brnovic -17 puntos-, consiguieron reducir un tanto las diferencias. Sin embargo, el Alcobendas mantuvo su intensidad y se marchó por delante al descanso (39-32). Tras el paso por vestuarios llegó el descalabro del Náutico Tenerife (60-47). Ya en el último cuarto la imagen de los insulares mejoró, pero no fue suficiente para sacar un resultado positivo. El CB Aridane por su parte, no pudo, siquiera, poner contra las cuerdas al Globalcaja Quintanar. Los palmeros salieron derrotados de su visita al Municipal Ángel Lancho, cancha donde fueron inferiores de principio (47-36 al descanso) a fin.