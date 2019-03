Una sequía que ya parece maldición

La sequía del Tenerife fuera de casa se extiende casi por un año entero. De ahí que José Luis Oltra trate de buscarle una explicación y apunte que "no es normal que el equipo lleve tan pocos puntos" como visitante. Hoy se enfrenta a uno de los mejores locales del campeonato y el técnico valenciano cree que los suyos "darán la cara contra un rival fuerte".

"Yo voy con el convencimiento de que el equipo va a competir bien y va a dar la cara ante un rival importante, que es muy fuerte y aún no ha perdido en casa", explicitó el jefe del banquillo blanquiazul, reforzado por la remontada ante Osasuna.

"Hay muchos factores para explicar por qué no hemos ganado fuera. Hay veces que hemos merecido más y otros en los que lo hemos hecho rematamadamente mal", analizó. Dicho lo cual, se expresó en términos muy elogiosos hacia Raúl Cámara, que será una de las novedades en su alineación de esta tarde.

"Para Raúl solo tengo palabras de elogio y de agradecimiento. Juegue o no juegue, siempre tiene un carácter positivo y piensa por el equipo. Es de los futbolistas con los que yo más me identificado. Sabiendo que está fastidiado por no tener una participación con continuidad, es de los que suma, aporta y aumenta el nivel competitivo. Es uno de los capitanes y para mí, es una pieza importante. Lo natural sería que jugase", respondió.

Asimismo, habló de la posibilidad de variar el sistema, pues durante la semana ha ensayado con tres mediocampistas. "Si tuviera que elegir un sistema de referencia, el que más he utilizado es con defensa de cuatro. Pero cuando dejé de utilizar los tres centrales, entendía que era el momento de hacerlo y avisé de que no estaba descartado cambiar otra vez. En infinidad de partidos, hemos acudido a esa situación. De hecho, así fue en los últimos minutos contra Osasuna. He querido trabajarlo por si acaso lo usemos de inicio o bien en el transcurso del encuentro", justificó.

Asimismo, recordó que ya otras veces se dijo que una victoria en el Heliodoro sería "el punto de inflexión para empezar a ganar fuera, y no ocurrió así". "El punto de inflexión es otro tópico más del fútbol; para mí el punto de inflexión es ganar el siguiente partido. Nosotros aún no hemos ganado fuera y lo buscamos. Ya escuché después de la remontada al Alcorcón que aquel sí sería la inflexión; y luego hicimos lo que hicimos en Soria", rememoró.

En todo caso, desprendió optimismo antes de partir hacia la Península. "Yo al grupo le he visto bien, porque ganar al líder siempre refuerza. Hicimos muchas cosas buenas, pero también otras que no. De hecho, ellos pudieron merecer el tercero en algún momento dado. En todo caso, seguimos estando muy por debajo en puntos de lo que hemos merecido", concluyó.

También admitió que pueda parecer injusta la exclusión del once de Héctor Hernández, de quien dijo que ha llegado a estar "inmenso".