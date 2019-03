Marisa Pérez, repite subcampeonato en los 10 kilómetros marcha

Marisa Pérez Belloch repitió el éxito del pasado martes y se colgó su segunda medalla de plata en el 'VIII Campeonato del Mundo Máster en Pista Cubierta' que se viene desarrollando en la localidad polaca de Torun. La atleta del Club de Atletismo Tenerife CajaCanarias se proclamó subcampeona mundial en los diez kilómetros marcha este viernes, en la categoría Máster F35, tras completar el recorrido con un gran tiempo de 52:11 minutos, solo por detrás de su compañera de selección María Dolores Marcos. De esta manera la deportista del club cierra de manera brillante su presencia en el Mundial, tras el metal en los tres mil metros y, además, mejorando en casi dos minutos su marca personal en la distancia. Al éxito en el apartado individual se añade el colectivo, puesto que el resultado en el Campeonato de la deportista permitió sumar a la selección española y a Marisa, y colgarse la medalla de oro por equipos en los 10 kilómetros máster 35.

"Salimos de la pista, después de correr el primer kilómetro para dar seis vueltas al circuito y regresar. Sabía que tenía que salir bien posicionada y me metí en un grupo con una alemana, una francesa y la austriaca que era a la que tenía que vigilar", explicó Marisa sobre el desarrollo de la prueba de ayer en la lucha por la plata. "Estuve con ellas en todo momento y a falta de dos vueltas me he ido con la alemana y dejamos a la francesa y a la austriaca detrás". De cara a los próximos retos Pérez cuenta que ya piensa "en las Ligas con el club que ya están a la vuelta de la esquina, y tengo en mente el Europeo de verano que se celebraran en Venecia".