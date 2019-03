El Dimurol cierra la fase regular en un anticipo de las semifinales

Tras vencer por 3-0 al Cajasol Juvasa Voley a domicilio y certificar el billete para los play off, el Dimurol Libby's La Laguna recibe hoy (18:00 horas, Pablos Abril), en la última jornada de la Liga Regular, al líder y vigente campeón de la categoría, el Minis de Arluy VB Logroño. David Martín, ve el choque como "un partido de máxima exigencia". "Hay que ser un equipo muy aguerrido desde el saque, tratar de hacer un juego muy agresivo con el bloqueo y sobre todo valientes en el ataque. Contra ellas no podemos ir con miedo, porque si jugamos a no arriesgar, en su contraataque nos harán mucho daño. El equipo debe estar concentrado al 100% en cada balón de partido", aseveró el preparador isleño.

Martín augura un encuentro disputado. "El ambiente del equipo es muy bueno, se están desarrollando unos entrenamientos con mucha intensidad y exigencia. Es una motivación jugar contra los mejores, son partidos que apetecen jugar siempre y la motivación será un factor fundamental para poder realizar un buen partido", dijo. De terminar en la cuarta plaza (para ser tercero tendrá que ganar y esperar un tropiezo del Alcobendas), el Dimurol tendrá que volver a jugar contra el Minis de Arluy VB Logroño en las semifinales. Para Martín, el equipo de La Rioja "es a priori el candidato al título, pero fuera Barça o incluso Alcobendas, serán unos rivales muy duros y dignos por disputar este play off", aseguró.