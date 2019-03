Iverson: "Tenemos que centrarnos en el partido contra el Real Madrid"

Conjurados para recibir al Real Madrid. El Iberostar Tenerife quiere aparcar por ahora la eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League y centrar su atención en la Liga Endesa, ante la exigencia que supone la visita del Real Madrid al Santiago Martín (este domingo, desde las 18.30 horas, #Vamos).

El pívot Colton Iverson analizó ayer el próximo reto del combinado aurinegro justo antes de emprender vuelo de regreso a Tenerife desde Israel, donde el equipo se midió el pasado miércoles al Hapoel Jerusalem, en el encuentro de ida de la eliminatoria europea. El interior noreamericano consideró que "aunque no será nada fácil, hay posibilidades de pasar a la Final Four" de la Champions, pero abogó primero por aunar el esfuerzo de todos en el encuentro que aguarda ante el combinado de Pablo Laso: "Ahora tenemos que centrarnos en el importante partido que nos espera este fin de semana ante el Real Madrid", aseguró Iverson en declaraciones a la web oficial del club, cbcanarias.net.

"Sabemos que nos medimos a uno de los mejores equipos de Europa, por lo que hay que aparcar de momento la posibilidad de la Final Four, ya que es importante seguir luchando en la Liga ACB. Necesitamos la victoria así que vamos a trabajar y elaborar un buen plan para conseguirla este domingo".

El pívot canarista también tuvo palabras para referirse a la eliminatoria ante el Hapoel, al considerar que el 75-73 con el que finalizó el encuentro en Israel fue "un buen resultado".

Colton indicó que "queríamos ganar, pero venirnos con dos puntos de desventaja nos hace sentir con confianza para afrontar el partido en el Santiago Martín con nuestros aficionados y conseguir el pase a la Final Four". Sobre el partido dijo que "nos centramos en no dejarles jugar en transición y jugamos bien el cinco para cinco cuando atacamos. También controlamos el rebote y mantuvimos el nivel físico e hicimos un gran trabajo usando bien la faltas en momentos clave". Para Iverson, en el duelo de vuelta "necesitaremos repetir la intensidad defensiva durante los 40 minutos para pelear por estar en la Final Four".