El CD Mensajero de La Palma es "de Gran Canaria"

Un error geográfico, que aunque parezca sorprendente, se duele dar con más frecuencia de lo que parece. Las Palmas de Gran Canaria, La Palma y Palma de Mallorca. La "semejanza" entre las dos capitales insulares como la Isla Bonita hace que muchas personas se confundan.

Eso ocurrió este miércoles en Los infiltrados de gol. El programa deportivo de GOL TV estaba realizando una información sobre estadios sorprendentes de España. El Silvestre Carrillo, el feudo del CD Mensajero, que está entre los más curiosos del mundo, está ubicado en el cauce del Barranco de Los Dolores, en Santa Cruz de La Palma.

El programa sitúo al estadio en Gran Canaria, en lugar de en la capital palmera.

Esta equivocación ha ocasionado revuelo en las redes sociales.

"No es Gran Canaria, es La Palma, otra isla en otra Provincia. No es una azotea. No son oficinas", comentó el club rojinegro en sus redes sociales. "De todos modos, gracias por acordarse de nosotros", añadió.