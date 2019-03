"Por suerte, mis problemas de rodilla están totalmente olvidados"

"Siendo sincero, no me esperaba ser titular en el partido del pasado viernes"

Mauro dos Santos (07/07/1989, Argentina) se estrenó este pasado fin de semana como futbolista del CD Tenerife en partido oficial. Pese a que él mismo admite que aún le falta por alcanzar su mejor versión, no pudo comenzar mejor en el plano colectivo, ya que su equipo logró una espectacular remontada (3-2) ante líder del campeonato, el CA Osasuna. El central blanquiazul confía en poder seguir disfrutando de la titularidad en el choque que el sábado disputará la escuadra de José Luis Oltra en Albacete.

¿Qué sintió al debutar por fin el viernes como jugador del CD Tenerife?

Qudé muy contento porque desde que llegué en enero al club tenía muchas ganas de debutar. Por culpa de las molestias en la rodilla no lo pude hacer y luego, al agarrar una buena dinámica el equipo, no pude encontrar el hueco en el once. Afortunadamente llegó el partido del viernes, ante el líder, y ahí me llegó la oportunidad y por suerte pudimos reglar los tres puntos a la afición.

Se puede decir que ha sido llegar y besar el santo: se estrena como blanquiazul y su equipo lograr uno de los triunfos más espectaculares de la temporada.

Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, cerrado y duro porque además Osasuna venía de una buena racha. Logramos una gran victoria, aunque espero que no se dé muchas más veces lo de ir tan a remolque en el marcador y luego tener que remontar. Necesitábamos un triunfo para nosotros, para la gente y creo que nos va a venir muy bien anímicamente.

¿Qué grado de satisfacción le dejó su actuación personal en ese partido después de permanecer tanto tiempo sin competir?

Hacía mucho que no jugaba un partido oficial y encima debía hacerlo en un encuentro de máxima exigencia, contra el líder. Pero creo que hice cosas positivas y otras que debo corregir. Está claro que estoy en el camino de conseguir mi mejor versión pero no es lo mismo entrenar que competir.

¿Cómo encuentra usted físicamente? ¿Está completamente subsanado ese problema de rodilla o le queda aún algún tipo de secuela?

No, por suerte está olvidado, si bien tengo que seguir haciendo trabajo de readaptamiento. Además, tanto el trabajo Maykol (Hernández) como de Marcos (Chena) conmigo es excepcional y siempre es de agradecer que haya profesionales como ellos tan pendientes de ti. Así que estoy contento y me encuentro ya bien.

Sin embargo, hay quienes dicen que le ven aún cojear. ¿Es una percepción equivocada de la gente, es simplemente una forma suya personal de correr...?

Me río porque nunca me di cuenta hasta que una vez el doctor me mostró un vídeo de cómo corría y me percaté de que tenía una forma particular de hacerlo. No lo advertí hasta después de la operación de ligamentos cruzados a la que me sometí en Argentina. Hasta el míster me ha preguntado aquí y le he dicho que ese gestito que, por ejemplo, hago al arrancar se debe a mi manera personal de correr.

Supongo que lo que más desea en estos momentos es tener continuidad en el once este sábado en Albacete, ¿no es así?

Yo trabajo todos los días para hacerme un hueco en el once y más el sábado pero eso es decisión del entrenador. Yo entreno para ayudar al equipo y tratar de contribuir a que encadenemos una racha buena de resultados que nos coloquen más arriba en la tabla.

¿Francamente, se esperaba ser titular el viernes pasado?

Sinceramente no, aunque yo siempre estoy preparado para cuando me toque. Yo siempre entreno duro, me voy encontrando cada vez mejor y eso lo vio y lo valoró el míster, lo cual le agradezco muchísimo.

¿Confía en que el Tenerife pueda asaltar este sábado el Carlos Belmonte, un estadio inexpugnable hasta ahora en liga?

Creo que sí, este partido tiene que ser un punto de inflexión para creer en nosotros. Tenemos una gran plantilla y lo que nos hace falta es tener más fe en este equipo. El viernes pasado lo demostramos. Cada uno debe hacer autocrítica y ver qué más puede hacer y colectivamente dar ese paso al frente e intentar romper esa racha negativa que nos ha impedido ganar desde hace casi ya un año fuera de casa.

Acaba de comentar que considera una gran plantilla la que posee el Tenerife. ¿Entonces cómo explica su irregular trayectoria esta temporada?

La Segunda División es muy complicado, lo sufrió el viernes Osasuna. Esta liga es muy complicada, como te relajes un día o entres en una mala racha parece que nunca vas a salir de ella. Para estar arriba, el equipo tiene que competir en todos los campos y demostrar personalidar.

¿Cómo se encuentra aquí? ¿Entiende que fue una decisión acertada firmar por el Tenerife en enero pasado?

Si, tanto yo como mi familia, desde el primer momento que cristalizó todo esto, estamos muy agradecidos a la gente del club por el cariño que nos han dado desde que llegué. Estamos muy contentos y felices en la Isla. Espero quedarme muchos años más aquí.

¿Cómo ha vivido su primer triunfo de blanquiazul?

Veníamos de una rachita en la que no conseguíamos ganar, queríamos sumar tres puntos y lo logramos en casa ante nuestra gente. Nos merecíamos ese triunfo porque los jugadores demuestran diariamente que quieren salir de ahí abajo.

¿Qué sensaciones experimentó como local en el Heliodoro?

El ambiente fue espectacular. Ya me había tocado jugar aquí como visitante y ya me di cuenta de que es un campo espectacular. Cuando la afición nos apoya, el equipo da un paso más. El otro día se vio eso y es muy de agradecer a nuestros seguidores.

¿Qué espera del Tenerife de aquí al final del curso?

Que seamos regulares y que terminemos lo más arriba posible en la clasificación. Que luchemos hasta el final, siendo conscientes de que habrá veces en las que tengamos nuestro día y otras no. Yo creo que si un equipo no está preciso con el balón, hay que intentar explotar otras cosas para dar ese paso al frente y ganar partidos.

¿Es usted de los que ya mira, aunque sea de reojo, a la próxima temporada y piensa en que todo será distinto para bien?

Sí, quién no sueña y más con esta plantilla y afición. Siempre uno se acuerda de que hace mucho que el Tenerife hace mucho que no juega en la Liga de oro. Si consiguiéramos eso para esta gente, sería lo máximo. Pero yo soy de los que quieren ir paso a paso, ahora tenemos que intentar terminar lo más alto posible y acabar con la cabeza alta. Cuando termine la competición veremos lo que pasa.