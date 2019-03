El Santiago Martín tendrá la palabra

Vivo y reforzado moralmente para el partido de vuelta. Así se puede sentir el Iberostar Tenerife tras haber perdido ayer por solo dos puntos en la complicada cancha del Hapoel Jerusalem en la ida de los cuartos de final. Una derrota que perfectamente podrían dar como buena los isleños, que en algunos tramos de la primera parte se vieron superados por el juego anárquico de su oponente (39-29) en medio de una atmósfera nada favorable, y que bien pudo haber influido en la actuación de los colegiados, que añadieron a su ya manifiesta falta de nivel en ciertas acciones comprometidas y de apreciación, una notable querencia localista en otros lances del choque. Momento comprometido que los de Vidorreta solventaron a lo grande tras el descanso, siendo sólidos en defensa, evitando que su rival corriera (lograron 13 puntos así, la mayoría en la primera parte) y, sobre todo, recuperando su mejor versión ofensiva, aquella cargada de fluidez y clarividencia.

Un parcial de 0-17 colocó en franquicia a los tinerfeños (45-53) que, eso sí, no fueron capaces de terminar de tumbar a su rival. Ni ahí, ni en el inicio del último acto, cuando Brussino (labor ayer la suya tan oscura como efectiva) puso el 64-69 en el marcador. Varios malos ataques impidieron que cerrara el partido el Canarias, que sí logra traerse para la Isla un resultado que seguramente lo hubiera firmado el vestuario antes del inicio. Más incluso cuando Javi Beirán fue baja por una molestias en un gemelo.

Pese a una buena defensa inicial, el comienzo de choque del Iberostar fue descorazonador. Delante dos pérdidas en sus dos primeros ataques, y hasta tres tiros precipitados que no tocaron ni aro; y detrás, ayudas demasiado largas (triple en la esquina) o bien otras que no existían (canasta fácil bajo el aro), y además algún que otro despiste, como el de White para el triple de Feldeine (10-3). Con San Miguel con muchos problemas para no quedarse enganchado en los bloqueos frontales y poder atar en corto a Blatt, el cuadro canarista recurrió a su acierto exterior y a la paciencia para encontrar a alguien dentro, para abortar el arreón local inicial (12-10).

Ahí los laguneros comenzaron a tener problemas con su tiro exterior y aunque el Hapoel cargó con mayor ímpetu el rebote ofensivo, la aportación de Sebas Saiz en los dos aros mantuvo equilibrada la contienda (18-17). Pero el Iberostar iba a tirones, y entre un rebote que dejó escapar, un tiro de Bassas que no tocó aro y no saber hacer falta para evitar el último tiro, los aurinegros se fueron cinco abajo al final del primer acto (22-17).

Esa misma intermitencia también llevó a los aurinegros a sacar partido, dos veces seguidas, de la conexión Staiger-Saiz (22-22). Pero los tinerfeños volvieron a las andadas: cometieron algunas pérdidas, sumaron un par de tiros más que ni tocaron el aro, y estuvieron muy deficientes en el balance defensivo (incluso tras anotar). Cerrando el rebote a duras penas, un triple desde la esquina de Abromaitis mantenía de lleno en el duelo a los insulares (31-29). Solo un episodio más de la irregularidad que presidía el duelo y que llevó a los canaristas a reeditar, de forma concatenada, errores pretéritos (pérdidas, malas transiciones y faltas a destiempo). Unos regalos que dispararon a los locales hasta el 39-29, teniendo incluso bola para el +12. Un par de acciones interiores de Iverson y un triple de Abromaitis sacaron de entre las cuerdas a los de Vidorreta (39-34 y 41-36), aunque un triple de Brown y un mal ataque final dejó a los tinerfeños nueve abajo al descanso (45-36). Desventaja aceptable teniendo en cuenta los momentos desatados que habían tenido los israelíes; muy grande (en diferencia y puntuación) para no temer por un golpe casi definitivo del Hapoel en la segunda mitad.

Pero el paso por vestuarios sentó de maravilla al Iberostar, que gracias a una buena circulación de balón y la conexión entre Brussino e Iverson se fue metiendo poco a poco en el duelo. Todo, con San Miguel y White fuera de circulación prematuramente al haber cometido, ambos, su tercera falta -a cual más innecesaria- en apenas dos minutos. Así, un triple del alero argentino igualaba el electrónico (45-45, 23') y obligaba al técnico local David-Oded Kattache a pedir tiempo muerto. Pero ni este parón detuvo el impulso de los laguneros, que siguieron moviendo el balón con mucha fluidez, una alegría ofensiva de la que se aprovecharon el citado Brussino, Staiger y un Abromaitis que con dos libres disparó el parcial hasta un 0-17 (45-53), dejando además la sensación de que los hebreos estaban totalmente perdidos.

Lejos de venirse abajo, el Hapoel Jerusalem reaccionó y con un 2+1 de Feldeine volvió a ver la luz, anotando con cierta facilidad tanto en penetración como debajo del aro. Así, dos libres del propio Feldeine esfumaron casi por completo la colosal reacción de los tinerfeños (55-57), que aún así supieron mantener la delantera gracias a la enésima canasta de Iverson (sacó ventaja muchas de las veces que se quedó dentro defendido por un pequeño) y un tapón del propio pívot de Dakota del Sur (55-59). El mano a mano entre Stoudemire e Iverson en el que se convirtió el arranque del cuarto periodo mantuvo la igualad en el marcador y aunque los locales apretaron (62-63), sendos triples de Bassas y Brussino volvieron a dar aire a los laguneros (64-69). Poco menos de siete minutos por delante, y la sensación de que los de Txus Vidorreta tenían el partido donde querían.

Con todo a favor, sin embargo, al Canarias se le bajó la persiana en la parcela ofensiva hasta el punto de enlazar siete ataques en los que no vio aro alguno... a veces de manera literal con tiros muy cortos. Otro momento complicado que los isleños salvaron gracias a su gran arrojo defensivo, si bien la pájara fue tan larga que el Hapoel, con los triples de Brown y Feldeine, acabó retomando la delantera (70-69 y 73-71). Una canasta de Iverson tras rebote ofensivo puso de nuevo las tablas (73-73) antes de que los aurinegros no defendieran del todo bien el último ataque rival (dos libres de Brown) ni atinaran, con apenas un segundo, a dejar el equilibrio total para la vuelta. Aún así, buen marcador para el duelo de dentro de siete días a tenor de la entidad del rival, de la dificultad que entrañaba una atmósfera desfavorable, y tras una primera parte que no invitaba al optimismo. El Santiago Martín tiene, de nuevo, la palabra.