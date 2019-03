Dani Torres recela del Tenerife a pesar de no haber ganado aún fuera

Dani Torres, jugador del Albacete Balompié, destacó ayer la importancia de volver a la senda del triunfo y de las ganas que tiene el equipo de jugar de nuevo ante su afición en un escenario clave para ellos: el Carlos Belmonte. "Cada partido dirá si mantenemos este buen nivel. Ahora esperamos lograr otra victoria en casa con nuestra afición. En el Belmonte nos hemos hecho fuertes. Es una de las claves del equipo para poder estar ahí peleando y conseguir un objetivo mayor que el que se había pensado en el inicio de temporada. Es algo que nos motiva."

A pesar de que el Tenerife lleva 18 partidos a domicilio sin ganar, Torres considera que el del sábado "no va a ser un partido fácil". El Alba va a salir a por los tres puntos. Y con el apoyo de la afición y el ímpetu del equipo buscaremos un buen resultado. Cada vez que sacamos esas estadísticas hacen más peligroso al rival. Cuando no ganan llegará el día que ganen. Esperemos que no sea el sábado. No nos podemos confiar. Ellos tienen una necesidad. Nosotros tenemos otra."

El centrocampista sudamericano tiene claro que deben seguir jugando con alegría." Lo que no podemos perder es la capacidad de disfrutar del fútbol, del momento, de la afición. Mientras sigamos disfrutando no tocará al equipo ansiedad ninguna. La ansiedad llega cuando piensas mucho más allá de lo que tienes ahora mismo. Si nos enfocamos en el fin de semana esas situaciones no nos perjudicarán. La ilusión que puede tener el equipo, la ciudad y la afición va a pesar aún más que cualquier adversidad." "Nos hacía falta marcar. Independientemente de quién fuese. Era importante anotar y en la parte defensiva rescato el hecho de que no nos hiciesen gol. Siempre es bueno entrar en una buena dinámica. Es importante coger confianza en lo individual y en lo grupal", añadió.