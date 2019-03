Suso sólo mira hacia arriba

Suso Santana confía en que la dinámica del CD Tenerife cambie. La remontada del pasado viernes ante Osasuna ha dado un plus de optimismo a la plantilla, algo que para Suso es "importante" dado que podría significa "un punto de inflexión" de cara a alejarse definitivamente de la zona de descenso y comenzar a mirar hacia arriba. Ganar el sábado en Albacete es el objetivo que el capitán blanquiazul se pone a corto plazo.

"Espero que a partir de ahora el equipo vaya hacia arriba. Cuando se consiguen victorias como la del pasado viernes todos nos motivamos y afrontamos la semana con algo más de optimismo", reconoció ayer Suso en declaraciones a Cope Tenerife. En este sentido, el atacante confía en "conseguir traer los tres puntos de Albacete". "El equipo está muy vivo y es muy competitivo", abundó, aunque reconoció que "es cierto que nos hace falta algo de continuidad y esperamos que a partir de ahora podamos conseguirla".

Suso también se pronunció a favor de la continuidad al frente del equipo de José Luis Oltra, cuestionado en diversos ámbitos debido a los pobres resultados. "El vestuario está con el míster y con su trabajo. Sabemos donde estamos y que no estamos haciendo una buena temporada, pero el equipo está unido y con ganas de que nos empiecen a salir las cosas bien. Tenemos que seguir consiguiendo victorias para disipar dudas y que el equipo se aleje de la zona de descenso", explicó el futbolista antes de reconocer que "me gustaría que Oltra siguiera. No depende de mí, pero sí que me gustaría que siguiera. Él me ha dado la oportunidad para estar ahí y le estoy muy agradecido".

Sin Jorge Sáenz ni Uros Racic

El CD Tenerife comenzó a preparar ayer el partido del próximo sábado ante el Albacete Balompié en el Carlos Belmonte con una sesión preparatoria en la que las principales ausencias fueron las de Jorge Sáenz y Uros Racic, convocados con sus respectivas selecciones sub 21. En el caso de Jorge Sáenz, el central ha disputado los noventa minutos con la selección española en los dos partidos, el último este lunes, mientras que el serbio Racic regresará a la Isla después del encuentro de su país ante Polonia.

Además, el CD Tenerife cuenta con la baja de Luis Pérez para el choque de este sábado, después de haber visto ante el CA Osasuna su quinta cartulina amarilla y, por lo tanto, cumplir ciclo de amonestaciones. Por otro lado, José Luis Oltra recupera al delantero Alexander Mesa Nano, autor del gol del empate en Alcorcón, una vez ha cumplido su sanción.