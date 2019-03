Raúl Cámara descarta su retirada

El lateral derecho del CD Tenerife Raúl Cámara, que ha cumplido 35 años y termina contrato a final de temporada, desconoce si el club quiere seguir contando con él para la próxima compaña, pero ha asegurado que tiene "clarísimo" que va a seguir jugando, "aquí o en otro sitio". El zaguero, que esta temporada no está teniendo tanto protagonismo como en cursos anteriores, dijo que tiene "una edad, pero al final la edad no deja de ser un número", y recordó que no ha "tenido grandes lesiones" y en la actualidad se encuentra "fuerte".

Raúl Cámara, que llegó a la Isla en 2013, dijo que como este año no ha tenido mucho protagonismo "se puede pensar" que quizá el CD Tenerife no cuente con él para la próxima temporada, sobre lo que manifestó que le gustaría seguir en el cuadro tinerfeño.

El lateral derecho, que se prevé que vuelva al once este sábado ante el Albacete para cubrir la baja por sanción de Luis Pérez, insistió en que le gustaría seguir en el CD Tenerife, al tiempo que afirmó que no se imagina "jugar de visitante en el Heliodoro".

En cuanto a la situación del equipo, Raúl Cámara apuntó que espera que la remontada contra Osasuna sea "un pequeño punto de inflexión" para lo que resta de temporada, ya que quieren quedar "lo más arriba posible para que la inercia de cara al año que viene sea mejor". "Pienso que es digno de alabar lo que hicimos el viernes ante Osasuna, porque pocos conjuntos son capaces de levantar esos resultados tan adversos".

"Hemos ganado al líder, después de la dinámica que llevábamos y con CA Osasuna tras tantos encuentros sin perder, además de cómo se dio el partido? La semana se afronta de otra forma, con mucha más alegría y confianza", valoró el zaguero tinerfeñista.

El madrileño comentó que, aunque dieron un paso importante con la última victoria y tienen seis puntos con respecto a la zona de descenso, "quedan muchos partidos y en esta categoría no te puedes relajar ni dar nada por hecho".

Raúl Cámara, que desea ganar "de una vez por todas" fuera de casa, advirtió de que deben "ser más regulares durante los noventa minutos", al tiempo que relató que están en una dinámica en la que les "penaliza cualquier error".

El reto, ahora, es lograr el primer éxito lejos del Heliodoro Rodríguez López. Y sin ir más lejos este próximo sábado (19:30 horas), ante el Albacete Balompié, en el Carlos Belmonte: "A ver si de una vez por todas podemos conseguir tres puntos fuera de casa".