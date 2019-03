Fran Trujillo afronta el mayor reto de su carrera deportiva

El ultratriatleta tinerfeño Fran Trujillo vuelve a la carga, esta vez para disputar el mayor reto deportivo de su carrera, el Non-Stop Jávea 678 Ultratriathlon. A partir del próximo viernes (29 de marzo), Trujillo y su equipo de asistencia afrontarán los 678 kilómetros de esta durísima prueba, que tendrá como escenario la localidad alicantina de Jávea. El objetivo: subir al podio.

Después de un exitoso año 2018, en el que se convirtió en el primer ganador del Ultraking, la primera prueba non-stop de distancia Ultraman organizada en el mundo, Fran Trujillo llega a este reto con la aspiración y la fuerza necesaria, tanto física como mental, para intentar cosechar un nuevo éxito. Para lograrlo, tendrá que superar los 678 kilómetros que tiene el recorrido, dividido en 11,4 km a nado, 540 km de ciclismo y 126,6 km de carrera a pie.

Sin embargo, Trujillo, un veterano en pruebas de ultradistancia, nunca se ha enfrentado a un reto tan largo. "De alguna forma, esta carrera me supondrá redescubrir de nuevo mis capacidades", explica. "Es la primera vez que tengo por delante nada menos que 678 kilómetros. El año pasado, en el Ultraking, fui capaz de completar los 515 kilómetros sin hacer ninguna parada, lo que me permitió conseguir la victoria. Esta vez será distinto. La distancia es mucho mayor y tendremos que ir con una estrategia algo más conservadora", reconoce.

El Non-Stop Jávea 678 Ultratriathlon es una prueba pionera. Organizada por el entrenador personal Manuel Luna, un apasionado del deporte, propone completar tres Ironman seguidos y sin paradas en un máximo de 60 horas sobre un circuito practicamente plano en el que los participantes tendrán que exprimirse al máximo. "Reconozco que es un super reto, podríamos decir que una locura. Son muchas horas de esfuerzo, pero el fin es solidario y contamos con los 20 mejores deportistas del momento en este tipo de carreras", apunta el organizador del evento.

El segmento de natación serán dos vueltas a un circuito de cerca de 6 km por la bahía de Xàbia. La prueba de bici, que recorrerá el interior de la comarca de la Marina Alta, consistirá en 8 vueltas de unos 67 km, mientras que el parcial de carrera serán 10,5 vueltas en un circuito de 12 km por Jávea.

Para Trujillo, la clave del éxito reside en "no dejarse llevar por la euforia al principio y guardar el máximo de energías posible para el sector de carrera a pie", comenta. "Hay que ser muy conservador en la natación. De lo contrario, nos desgastaremos demasiado y no podremos rendir bien sobre la bici. Y en la bici tampoco se puede dar el máximo, porque si lo hacemos no nos saldrá bien la carrera a pie. Llevar la alimentación y la hidratación a rajatabla y mantener la motivación alta también será muy importante. Y, por supuesto, confiar en que no tengamos imprevistos graves y que los que surjan se puedan resolver rápidamente", señala el deportista.

Fran Trujillo mantiene su colaboración con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y en esta carrera volverá a hacer campaña para fomentar la donación de sangre, algo que considera "fundamental, ya que es un gesto altruista que no nos cuesta nada y que ayuda a salvar vidas", asegura. Además, contará con el apoyo Centros Ideal, CajaSiete, Fachadas Dimurol, Real Pharm Canarias, Complejo Deportivo El Mayorazgo, AR Sport Dealer, Fisionatura Tenerife, Mind& Alto Rendimiento y Virus Bike, sus patrocinadores.