Caco Barreto busca la gloria

El Recinto Ferial de Tenerife acoge los días 30 y 31 de marzo el evento Tenerife Isla del Deporte, una iniciativa de deportes de contacto formada por el Enfusion Tenerife y el Campeonato de España de Boxeo de peso gallo que disputarán Jacobo Caco Barreto (Tenerife) y Jonathan Nano Santana (Gran Canaria). La velada tendrá lugar el domingo 31 de marzo y se completa con otros tres combates profesionales y diez amateurs.

El tinerfeño Caco Barreto se presenta en recinto capitalino con un récord de 10 victorias (4 KO) y 2 derrotas, mientras que el grancanario Nano Santana llega al combate con un historial de 6 victorias (1 KO) y 1 derrota. Barreto es un gran estilista, con un gran manejo de la distancia y buena técnica, mientras que Santana se caracteriza por ser un boxeador rápido y explosivo, con buenos recursos técnicos.

Además de la lucha por el título del peso gallo, el cartel de la velada lo completan tres combates profesionales entre los que destaca la presencia de Adán Silvera, actual campeón de España del peso supermedio, que se medirá al portugués Thiago Prata en una pelea pactada a ocho asaltos. Por su parte, Mansur Muti Sury se enfrentará a Wisma Lima (6 asaltos), mientras que Alberto Arley hará su debut profesional contra Fabrice Julien (4 asaltos).

El boxeo amateur estará presente con la tercera jornada de la Liga 4 Boxing con los ocho enfrentamientos entre los canarios Taknara y los gallegos Guerreros del Bronx. Así, los combates previstos son Samuel Carmona vs Enrique García (56 kg), Lee Anthony Sibley vs José Manuel López (60 kg), Alexander Alfaro vs Olmo de Paz (64 kg), Youba Sissokho vs Gregorio Quilón (69 kg), Jerday Arzola vs Aram Cruz (75 kg), José María Fernández vs Alberto Loureiro (81 kg) y Steven Diego Sampo vs Yao Modelo (91 kg). Los combates amateur se completan con el duelo entre Wardim El Medhi y Brando Valencia. El protagonismo femenino estará en el combate entre las tinerfeñas Patricia Martín y Jerry Lee Palmer (69 kg) y la presencia de las tres jueces internacionales Raquel Torres, Inma Gómez y Cristina Jiménez.

Las entradas se pueden adquirir online a través de la web www.recintoferialdetenerife.com y www.enfusiontenerife.com al precio de 20 euros para la jornada del sábado 30 de marzo (Enfusion) y de 15 euros para el domingo 31 en la que se disputará el Campeonato de España de Boxeo (peso gallo). También disponen de un bono para el fin de semana de 30 euros. Las entradas también pueden adquirirse en las taquillas a partir de las 16:00 horas del viernes 29 de marzo, así como de las 10:00 horas del sábado y domingo. Además, los aficionados pueden adquirir las entradas en las tiendas Base: Deportes Salud de Las Chafiras, Puerto de la Cruz y Plaza Weyler. Además de las gradas y las sillas, la organización ha previsto diversas mesas VIP en las que se incluye un servicio de catering .

Por su parte, Enfusion Tenerife se disputará el sábado 30 y está formado por 15 combates, estando centrada la atención en los combates que disputarán los púgiles tinerfeños Loren Jorge y Maikel García para cerrar la jornada. El lagunero se medirá al congoleño Ulrik Bokeme en su objetivo de hacerse con el título de la Liga Enfusion y los 200.000 euros que otorga la organización Enfusion de premio en la categoría de menos de 85 kg. Por su parte, Maikel García sustituye a Jonay Risco, que se lesionó recientemente, y se medirá al tailandés Superbon Banchamek en un duelo muy interesante.