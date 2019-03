Raúl Cámara, con opciones de volver a la alineación blanquiazul

Oltra no podrá repetir el once de la remontada en la visita del sábado al Belmonte. El técnico valenciano no podrá contar con Luis Pérez, suspendido por acumulación de amonestaciones y que probablemente sea reemplazado por Raúl Cámara. El madrileño tiene serias opciones de volver a ser titular tras varias semanas en un segundo plano.

Además, Oltra recupera a Jorge Sáenz tras su experiencia con la sub 21, que acaba hoy; y a Uros Racic, que con casi total seguridad volverá a la sala de máquinas a la vera de Luis Milla. También se prevé el regreso a la convocatoria de Nano tras cumplir sanción. Otros como Malbasic, Alberto o el propio Cámara jugarían en el Belmonte al límite. Si son amonestados, se perderían la visita a la Isla del Sporting.