"Queremos que La Salud sea nuestro fortín"

Dos victorias en sendos partidos atrasados han permitido al Salud Tenerife certificar, matemáticamente, su primera plaza en el Grupo D y, por extensión, su presencia en la eliminatoria de la que saldrán los cuatro equipos que lucharán por el ascenso en la definitiva Final Four. "Hemos cumplido el objetivo, y aunque es verdad que tuvimos un inicio de segunda vuelta bastante difícil, con tres derrotas fuera de casa pero pudimos subsanar ese bache gordo. Eso sí, decir que no nos preocupamos sería mentir", admite el presidente del club Javi Doblado.

Superados los nervios de ver como los rivales más directos le ponían cerco en la tabla, el Salud Tenerife ya puede centrarse en la eliminatoria clave que se jugará entre el último fin de semana de abril (26 o 27) y el segundo de mayo (11 o 12), aunque la intensión en el club "no es bajar la intensidad competitiva" en estas dos semanas que restan. Un cruce, contra el segundo de uno de los otros tres grupos, en el que las chicharreras tendrán la ventaja de afrontar la vuelta como locales. En el recuerdo, la ronda previa jugada el año pasado contra el Alcobendas y en la que las santacruceras ganaron en la ida por 27-25 para luego caer en la vuelta por un claro 32-19. "En La Salud llevamos un par de años sin perder un solo partido; esto aquí lo consideramos un fortín por lo que jugar la vuelta en casa es fundamental", deja bien claro Doblado.

Pero no solo de ese comodín quieren tirar en el Salud, ya que en caso de salir airosas en dicho cruce, en la entidad isleña no se renuncia en absoluto a organizar la fase definitiva para que las opciones de ascenso aumenten exponencialmente. "Esa es nuestra ilusión, pero si se juega, se juega en La Salud, ya que hacerlo en el Central es como hacerlo fuera de casa", apunta el presidente del club, consciente de que para que ello se produzca "habría que subsanar varias trabas". Entre ellas las técnicas "que obliga la Federación Española" y que obligarían a una remodelación del recinto del barrio alto capitalino, y la otra monetaria. "Existe un canon de 11.000 euros, pero se suele pujar por mucho menos", aclara Javi, sabedor de que en juego también entra otro factor no escrito. "Somos conscientes de que siempre prevalecerá una sede en la Península, pero debemos intentarlo", añade en este sentido.

Ser anfitrión en la fase significaría contar con un plus importante en "el año más competitivo de todos", ya que no sube "sino un solo equipo de 56". "Son las reglas del inicio y las aceptamos como son, pero nos parece injusto porque incluso si desaparece algún equipo de División de honor, su plaza no se la darían a otro de Plata", comenta Javi Doblado, que añade la incertidumbre de no tener claro todavía cuál puede ser su rival de la primera eliminatoria. "En los otros grupos todavía no hay ningún equipo que esté clasificado y habrá partidos entre rivales directos. Nos encantaría saber ya qué tres alternativas podríamos tener para empezar a estudiarlas, pero ahora mismo hacerlo es ir a ciegas. Esperemos que la próxima jornada se aclare algo", comenta el dirigente isleño.