La oportunidad india de Nauzet

Cuando a Nauzet García Santana (Santa Cruz de Tenerife, 1994) le propusieron hacer las maletas e irse a India, no se lo pensó dos veces. Atrás quedó un largo carrusel de experiencias por el fútbol modesto español que le confirmó el tamaño de las dificultades que hallaría para ser portero profesional en su país. Las oportunidades eran escasas, las condiciones económicas muy mejorables, los impagos una constante en las categorías más humildes y, en su caso, el reto era mayor porque su demarcación es muy específica y las opciones de jugar son más estrechas que para un defensa o un delantero.

Nauzet había superado un duro trance con el Tenerife -una grave lesión le obligó a pasar por el quirófano- y que minó sus posibilidades de permanecer bajo disciplina blanquiazul en un club al que le debe "casi todo". "Allí me enseñaron a ser futbolista", apunta el cancerbero isleño, que es de los jugadores formados en la factoría de Geneto que más años pasó en los filiales. Incluso llegó a curtirse en escala profesional cuando se convirtió en un asiduo en los entrenamientos con el primer equipo, si bien su oportunidad en la élite jamás llegó.

Tal vez por eso ahora esté disfrutando como un niño el sueño de sentirse protagonista, con mayúsculas, en un fútbol tan emergente como el de India. El Chennai City FC ha sido su primera escala en el balompié asiático, donde todo le ha sido "más fácil" por la coincidencia con una auténtica embajada de jugadores canarios, tales como Manzi, Eslava o Sandro. Nau no tardó en confirmarse como arquero titular de los suyos, que acaban de proclamarse campeones de su división... y lo han celebrado por todo lo alto.

El siguiente desafío será probarse en la Superliga India, aunque antes habrá de reponerse de otro duro golpe en su trayectoria profesional. Otra lesión grave le impidió disputar los dos últimos partidos oficiales y le traído de vuelta a Tenerife, donde fue operado el pasado viernes. Para septiembre espera regresar. Y no tiene dudas. "Claro que quiero seguir. Ahora mismo no me planteo regresar a España porque aquí las condiciones son muy difíciles en Segunda B o Tercera. En India estoy disfrutando de un fútbol que está creciendo, cada vez hay más nivel y el trato por parte del club no puede ser mejor", relata.

Confirma Nau que la directiva del Chennai "ha cumplido con todo lo que prometió" a los jugadores que trajo del exterior. Cada partido es un acontecimiento, los estadios son enormes y la afición está completamente entregada a los futbolistas. "Nos tratan muy, muy bien. El primer día me quedé alucinado al ver que se presentaron unos 200 aficionados y nos trajeron una tarta enorme para celebrar una victoria... y mi fichaje", explica.

García Santana está asimilando una cultura muy distinta en la que casi todo es diferente que en España: los hábitos alimenticios, la rutina de entrenamientos, incluso el tipo de fútbol que se juega. Pero está encontrando la felicidad como portero que se le negó en España.

En India, según dice, solo encuentra perspectivas de "crecer y crecer" en un fútbol sin límites, que persigue el sueño de clasificar al país del Taj Mahal para un Mundial medio plazo mientras su nueva liga no para de evolucionar. "Sobre todo nos preguntan por Messi y Cristiano", aduce Nauzet. Quien, por cierto, no duda en explicitar todo su apoyo a los porteros del Tenerife, al que sigue en la distancia. "Dani Hernández y Ángel Galván son excelentes profesionales y los dos son amigos. Sé que ha sido un año difícil pero también es cierto que el debate siempre es mayor cuando se habla de la portería".