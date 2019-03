"Mi ilusión siempre ha sido hacer la pretemporada con el primer equipo"

Giovanni Rodríguez alegó motivos personales para emprender una aventura nueva en el mercado invernal. Llamó la atención el destino que eligió para hacer las maletas e irse, pero cuenta en la distancia que está feliz de haberse decantado por la oferta del Lincoln, equipo puntero de la liga de Gibraltar. Hasta junio permanecerá de rojo y negro, que son los colores de este club; y luego retornará al representativo con la ilusión de hacer la pretemporada con el primer equipo. A sus 20 años, ya sabe lo que es debutar en categoría profesional, un logro que le colmó del todo. Tanto, que quiere repetir. Y consolidarse.

¿Cómo está siendo este tiempo nuevo para usted?

Está siendo una experiencia inolvidable para mí. Necesitaba dar este paso en mi vida y gracias a esta oferta estoy madurando mucho. Ahora espero volver en junio al Tenerife con nuevas sensaciones, con el chip cambiado y una mentalidad distinta.

Es usted muy joven aún (20 años) y está siendo su primera experiencia fuera de casa. ¿Curten mucho este tipo de experiencias?

Sí, la verdad es que sí. Lo hablé con mi familia y mi agente, y creímos que me vendría muy bien salir. De algún modo, es depender de mí. ¿La edad? No importa. Muchos jugadores lo han hecho antes, yo con 20 años, y no me arrepiento para nada. Está siendo una cesión muy enriquecedora.

¿Cómo surgió la opción de ir al Lincoln?

Esta opción me la ponen encima de la mesa el mismo día de Reyes. Había otras, pero elegí ésta porque para mí era la mejor y la que más suponía para mi progresión. A lo mejor futbolísticamente no, porque no llega a lo que sería un Segunda B fuerte; pero tenía aquí a gente canaria como Víctor Afonso, que iba a ser y está siendo una gran ayuda para mí.

Sesé Rivero explicó que se marchaba usted por motivos estrictamente personales. Hasta dónde se pueda saber, ¿qué ocurrió para que pidiera salir?

Es una opción que veníamos barajando desde hacía tiempo. Ya en pretemporada hubo posibilidades reales y hubo rumores. También es verdad que no estaba pasando por un buen momento personal. Y al Tenerife le agradezco que siempre haya mirado por mí. Quedaron agradecidos por que fui franco con ellos; y yo por hacérmelo fácil. Al final, todos quedamos contentos. Se hizo por problemas personales, sí, y de ahí que espere llegar en junio con el chip cambiado.

¿Es muy distinto entrenar en el Lincoln que hacerlo para los filiales del Tenerife?

Aquí entrenamos por las tardes, que es algo a lo que no estoy del todo acostumbrado. La mayoría de jugadores trabajan y tienen sus ocupaciones por la mañana. Pero hay nivel. Los primeros cinco equipos juegan muy bien a la pelota y hacen las cosas bien. El Lincoln aquí es el club a batir. Luego es cierto que hay otros clubes que se defienden como pueden, juegan más a la contra... Pero para mí en todo caso es una experiencia más. Contento estoy de haber elegido esta opción y de haber elegido esta liga.

¿Cómo es su rutina y su día a día?

No estoy viviendo en Gibraltar, sino en La Línea de la Concepción. Y por las mañanas aprovecho para ir al gimnasio. Además, voy a empezar a estudiar a distancia. Las tardes son para ir a entrenar de siete a nueve; y el trato con los compañeros está siendo excepcional. Todo me lo han puesto muy fácil y de verdad todo es nuevo respecto a mi vida en Tenerife.

¿Cómo es Gibraltar?

Pues Gibraltar es sobre todo muy caro. Pero la gente es muy buena, muy cercana a mí y siempre dispuesta a ayudarme. Ha sido una de las mejores noticias desde que he llegado. Saberme apreciado, valorado... y que todo hayan sido facilidades desde el primer momento.

Desde fuera da la impresión de que no ha tenido Giovanni todas las oportunidades que por talento merecía. ¿Comparte esta visión?

Yo creo que la gente que dice eso se equivoca. A mí me han dado muchas oportunidades en el primer equipo, he entrenado muchas veces con ellos y hasta he debutado. El club ha creído conveniente que no esté con ellos porque tal vez esté verde. Y puede que yo piense igual. Al final ellos piensan lo mejor para todos, y yo comparto lo que ellos decidan. Jugaré donde ellos me digan.

De todos los momentos que vivió durante su etapa en el Tenerife, ¿con qué se queda?

Me quedo evidentemente con el día del debut, que fue de los más felices de mi vida. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pero también con el apoyo de los compañeros en todos los equipos, tanto en el primer equipo como en los filiales. Amath, Marc Crosas, Iñaki... fueron apoyos grandes para mí. Traté de aprender todo lo que pude de cada uno de ellos. También de Suso, de Dani. Fueron dos o tres meses con ellos absolutamente inolvidables.

Imagino que sigue a su equipo en la distancia.

Sí, sí, por supuesto. Veo todos los partidos siempre. Tanto los que son en abierto, como los que se emiten por canal de pago.

¿Su siguiente objetivo es hacer la pretemporada con el primer equipo?

Yo siempre he tenido esa ilusión. Llevo varios años intentando hacerla y el club no ha decidido que fuese conveniente. Pero mi idea sí es volver en junio y acatar lo que ellos piensen que es lo mejor.