Descomposición doméstica

Este Iberostar Tenerife parece haber entrado en estado de descomposición dentro de la Liga Endesa? y en el tramo más delicado y exigente de la temporada. Pese a haber rebajado notablemente el número de puntos encajados (67), el conjunto lagunero no fue capaz de hincarle el diente al colista Delteco GBC, que supo maniatar a los aurinegros, nunca cómodos en la parcela ofensiva. Una falta de fluidez y confianza que derivó en un choque de muy pocos puntos y de enorme igualdad (los isleños solo disfrutaron de cuatro puntos de renta con el 24-20) que, con el paso de los minutos se fue transformando en ansiedad. Un estado de ánimo con el que los de Sergo Valdeolmillos jugaron a la perfección (48-57) para terminar de doblegar a un conjunto, el canarista, que deja sensaciones muy preocupantes.

Ya le costó de entrada al Iberostar dar con buenas sensaciones. Por un lado porque los donostiarras eran incisivos en el rebote ofensivo, y por el otro porque los isleños estuvieron incómodos con la cantidad de manos que su rival metía en línea de pase. Pese a que Beirán pareció encontrar un filón posteando a Salvó, White se aplicó con un robo y una penetración, e Iverson comenzó a hacerse grande en las dos zonas (8-6), los aurinegros seguían sin tener fluidez. Tiros precipitados al filo de la posesión, errores en lanzamientos liberados pese a una buena circulación, numerosas pérdidas (seis en el primer cuarto) por las manos que metía su adversario, y la imposibilidad de sacar ventajas en el 2x2, fueron notables trabas para los canaristas, que pese a un triple de Abromaitis (11-10) llegaron al final del primer cuarto por debajo en el marcador (11-12).

Partido trabado y áspero en el que al Iberostar no le quedó otra que ponerse el mono de trabajo. Así lo interpretaron los laguneros en el arranque del segundo acto, en especial de la mano de Saiz y Gillet, que lideraron un marcado aumento del tono defensivo, tanto en las ayudas exteriores como cerca del aro. Eso cortó un tanto la producción ofensiva del Delteco. El madrileño y el belga también produjeron delante a cuentagotas (19-15 y 21-18), pero fue insuficiente. Y es que los aurinegros no terminaron de enchufarse lo suficiente como para sacar de punto a los de Sergio Valdeolmillos y alcanzar una notable renta dentro de un marcador que, cuantitativamente hablando, estaba siendo ridículo.

El triple de San Miguel para el 24-20 (17') fue un espejismo ya que los isleños mantuvieron la misma proporción de desacierto desde el perímetro (2/10). Rebec sí estuvo acertado (y mal defendido) desde el arco para volver a igualar (26-26) una contienda cada vez más tediosa. Solo el haber subsanado la hemorragia de pérdidas (tres en este periodo) y dos tiros libres de Abromaitis permitieron que los de Vidorreta (que en los últimos seis minutos de cuarto apenas pudieron anotar tres canastas en juego) se fueran al intermedio en franquicia (28-26). Los tinerfeños estaban cortando de cuajo su mayor pero de las últimas semanas, el encajar demasiados puntos. Pero lo estaban haciendo con un importante daño colateral: ser un equipo casi desesperante en ataque.

Como en el segundo acto, los laguneros salieron con una buena actividad defensiva, pero esa intensidad solo les sirvió para disponer de una renta de cuatro puntos (30-26). Ventaja tan corta como efímera ya que el Iberostar encadenó varias acciones negativas (30-31) con las que el partido se metió, dentro de su mediocridad, en una alternancia de más errores que aciertos. Un correcalles del malo y hasta a alguna velocidad menos de la habitual. En él los tinerfeños siguieron pagando su poca puntería en el triple (1/6 en este acto) y especialmente en el tiro libre (donde encadenaron cuatro errores seguidos), a la vez que no impidieron acciones como una penetración de Ziesloft, un palmeo de Salvó o una continuación de Barro. Aún así los isleños se mantenían en partido (37-37, 26'), pero en medio de una espiral tan perniciosa que a poco que el Delteco enlazó un par de aciertos le sacó los colores a los de Vidorreta (38-44 y 40-46) con la tardía pero productiva aparición de Corbacho.

Una penetración de San Miguel, y Beirán desde el poste hicieron albergar algunas esperanzas de salir del bucle (44-48) en el arranque del cuarto periodo, pero en esa mayor producción ofensiva también trajo consigo más libertad en ataque del Delteco, que entre la muñeca de Corbacho, un robo de Burjanadze, su presencia en el rebote ofensivo (dos seguidos con canasta de Sekulic) y dos puntos de Nevels sobre la bocina comenzaba a poner en jaque a los canaristas (48-57), que apenas tenían cinco minutos por delante para evitar el fiasco.

Pero ni el verse a punto de ser noqueado despertó a los tinerfeños, que convirtieron su necesidad en prisas y precipitación. El enésimo tiro libre fallado por Iverson, una contra errada por Richotti, y un triple liberado con el que no acertó Bassas fueron los síntomas evidentes de esa ansiedad (51-59, a 2'53"). Ni cinco puntos seguidos de Beirán (56-61) sirvieron, ya que el propio alero madrileño hizo agua en un triple a la carrera antes de que San Miguel desperdiciara un tiro libre que fue casi definitivo (58-61) a 50 segundos del final. Una canasta de Nevels y la seguridad en los libres de Salvó (4/4) le dieron carpetazo a un encuentro para olvidar y que sume a los aurinegros en la más profunda preocupación. Con el colchón del play off totalmente agotado, a los canaristas no les queda otra que recuperar el miércoles, en Jerusalem, su mejor versión para no hacer de su final de curso un ejercicio de nerviosismo