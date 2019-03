Vidorreta: "Nos ha costado tener fluidez ofensiva durante todo el partido"

Txus Vidorreta admitió que buena parte de culpa de la derrota del Iberostar ayer tuvo que ver con su escaso acierto ofensivo. "Nos ha costado todo el partido tener fluidez ofensiva, y solo a base de un buen trabajo defensivo hemos estado por delante 25 minutos, pero desde que ellos se han puesto por delante no tuvimos ningún acierto en situaciones claras en las que habíamos logrado tiros liberadas; además son claves las 14 pérdidas, de las que 12 son recuperaciones de ellos, lo que habla muy bien de su tono defensivo. Nosotros solo hemos tenido cinco", dijo a modo de resumen el preparador bilbaíno. "Nos penalizó el pobre porcentaje en tiro libre siempre por debajo del 50 por ciento, y en un partido tan igualado eso pesa mucho; y luego también ha tenido que ver el desacierto en el triple, muchos de ellos tirados solos. Y nosotros vivimos de la confianza del tiro liberado", añadió antes de calificar el tropiezo como "una derrota que duele porque es un partido en el que habíamos depositado mucha confianza para salir de esta racha negativa".

Más que preocuparse por la dificultad de los suyos jugar el pick and roll, Vidorreta insistió en "no anotar tiros abiertos". "Si tú vives de generar un juego en el que lanzas 15 solos, sueles meter 10, pero hoy solo has hecho cuatro. Hay alguno que sobra, como en el que no hemos tocado ni aro", dijo en referencia al lanzamiento a la carrera de Beirán a 1'36" de la conclusión. "Va en la línea de lo que le está pasando al equipo en las ultimas semanas", añadió. En ese sentido el técnico canarista volvió a hablar de la falta de "acierto a nivel individual" en los casos de jugadores como "Rodrigo, Davin, Nico, Colton..." "Por mucho que trabajes, debes tener acierto, y aunque hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos no hemos encontrado a jugadores situaciones óptimas para anotar, ni la chispa necesaria para jugar un buen baloncesto", expuso igualmente.

De cara al futuro más cercano, para Vidorreta será clave "quitarnos presión". "Hemos tocado fondo en esta temporada, ya a mucha distancia del cuarto, por lo que le he pedido a los jugadores que liberen la mente y se quiten presión. Que vayamos con mucha ilusión a Jerusalem, donde ellos son favoritos, y luego que en las 10 jornadas no juguemos con esa espada de Damocles, porque esa ambición se está volviendo en nuestra contra; debemos recuperar nuestras mejores sensaciones". "Estoy muy jodido por lo que nos está pasando desde las ventanas, pero ante eso no puedo hacer nada, no depende de mí", concluyó.