A probar que no hay quinto malo

Pocas veces la visita del colista de la Liga Endesa se ha afrontado con tanta tensión, pero la llegada del mejor Delteco Gipuzkoa de la temporada coincide con la peor racha de resultados negativos del Iberostar Tenerife. Es por ello que el combinado aurinegro no quiere errores, ni tampoco excusas y busca con todo su arsenal hacer valer aquello de que no hay quinto malo.

Cuatro derrotas que han minimizado la ventaja del equipo canarista en la clasificación, algo que le llevará a sufrir cada jornada por defender su plaza en los play off. Con todo, la artillería vuelve a estar preparada. La unidad A al completo está a disposición de Txus Vidorreta y el técnico vasco no es amigo de desperdiciar ninguna bala. Y si la cabeza no falla, tampoco deberían hacerlo las piernas ni la actitud de unos jugadores hambrientos por recuperar la alegría de la Liga para la parroquia aurinegra.

Vidorreta recalcó ayer en rueda de prensa que el equipo insular llega a esta jornada con la "necesidad de ganar y, al mismo tiempo con la mejor semana de entrenamiento que hemos tenido en los últimos meses, ya que además de Nico Richotti, también Javi Beirán ha estado entrenando bien, al igual que Rodrigo San Miguel".

El rival se encuentra en su momento más dulce del curso, con una aplastante victoria por 35 puntos de diferencia ante el Breogán, que le dejó un buen sabor de boca. Los donostiarras han mejorado de forma importante con la incorporación de sus dos únicos refuerzos esta temporada, el esloveno Matic Rebec y el americano Nick Zeisloft; y ahora se muestran como un conjunto mucho más competitivo que el que se descolgó hasta el abismo del descenso. Otro hombre destacado en las filas visitantes es el ex aurinegro Blagota Sekulic.

Vidorreta es consciente de esta nueva cara del Delteco: "Están jugando bien, ganaron con autoridad al Breogán, compitieron a un alto nivel frente al Unicaja, a punto estuvieron de derrotar al Valencia y ganaron en Gran Canaria".

"Estamos hablando de un equipo que se ha reforzado bien y que esos refuerzos le están permitiendo competir mejor y nosotros ahora estamos en un momento que tenemos que recuperar nuestro tono defensivo y por ahí pasa el primer punto para intentar ganar", dijo el preparador canarista.

Para Txus el encuentro no es un partido trampa. Las prioridades están claras: "Los dos tenemos mucha necesidad de ganar, uno porque pelea por la salvación y otro para luchar por entrar en el play off". Ya no hay más que dirimir la batalla, cada uno en su guerra.