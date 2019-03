Oltra: "Este equipo está vivo"

Muy aliviado. El entrenador del Tenerife, José Luis Oltra, se mostraba anoche especialmente feliz por la segunda remontada de la temporada ante un líder -la anterior fue por idéntico resultado ante el Alcorcón- aunque aseguró que este increíble desenlace no le va a "nublar" porque se hicieron algunas cosas mal. El preparador valenciano ensalzó el coraje de sus futbolistas para levantar un marcador muy adverso al descanso. "Ya era hora que tuviéramos un poco de fortuna", remarcó.

"Es un triunfo que explica la grandeza de este deporte. Es muy difícil explicar muchas veces algunos aspectos. Yo he decir que el equipo había salido bien a competir y a jugar frente al mejor rival que ha pasado por el Heliodoro, que es líder y no es por casualidad", relató Oltra. "El primer clasificado, que llevaba unos números especuladores, ha perdido. Y lo que destaco es que el equipo está vivo. En otras circunstancias, podíamos haber dejado de competir... pero hemos tenido fe, capacidad de reacción y energía, siempre ayudado por la gente", verbalizó.

"Si somos honestos y sinceros, en el banquillo yo veía más cerca el 0-3 que el 1-2. Teníamos que arriesgar, y es lo que hemos buscado desde los cambios y desde la propuesta. Queríamos marcar para meternos en el partido y eso te obliga a conceder ante un rival letal en el contragolpe. Nos podían haber matado y han tenido oportunidades", admitió. "Ellos podían haber especulado y no lo han hecho", fue otro de sus mensajes.

Oltra vio anoche "esa ola de fortuna que en otros partidos no se había producido". "Hemos tenido esos minutos de acierto, confianza, estar vivos... Hay muchas cosas para destacar y quiero disfrutar de una victoria como ésta. Solo hay que ver cómo estaba el vestuario y las ganas que tenían de ganar un partido para darnos cuenta de la importancia de los puntos. Ahora bien, no me termina de nublar el resultado. Porque de diez veces, tal y como se había puesto, pues seguramente habríamos perdido nueve. Hemos ganado porque el fútbol es así de grande", sentenció el entrenador. Estaba cuestionadísimo y ayer, con esta remontada, salvó el pellejo.

El partido de Isma

El gran héroe de la noche fue uno de los cinco refuerzos invernales, el navarro Isma López. "Lo importante es ganar, los goles quedan al margen. Sabíamos que era un día muy importante. Durante la semana ya teníamos buenas sensaciones, el equipo sabía que podía ganar y las cosas se nos han puesto bien con ambición", declaró en Televisión Canaria. Isma habló del papel crucial de Oltra. "Creo que el míster ha mantenido la calma cuando podía habernos destrozado. Nos ha dado aire para la segunda mitad, nos ha indicado que nos estaban penalizando los errores y que si seguiamos así, lo íbamos a conseguir. A base de corazón, a veces se logran las cosas", completó.