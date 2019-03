"No sabemos salir a empatar"

"No sabemos salir a empatar". Así de claro se mostró ayer Jagoba Arrasate, técnico del Atlético Osasuna, flamante líder de la competición y que aterriza en la Isla con 60 puntos. Según dice, asumen "con naturalidad" la condición de favoritos al ascenso directo, un objetivo que tienen al alcance de la mano a tan solo 11 jornadas para el final.

A Jagoba le preocupan poco las bajas, pues presume de tener una plantilla muy competitiva. "Para sustituir a Oier tengo varias posibilidades. Vamos a ver cómo está Perea, que es la solución más natural aunque lleva un mes sin jugar. Alguna vez hemos jugado con Torres por dentro, también está preparado Moncayola o podemos cambiar el dibujo... hay que darle también una vuelta a eso", verbalizó. Lo más lógico, eso sí, es que juegue Perea.

Arrasate, quien confirmó la titularidad de Sergio Herrera bajo palos, confía en que hoy puedan quebrar su sequía de triunfos en el Heliodoro, escenario siempre incómodo para los rojillos. "Ojalá rompamos con esa aunque ninguno de los que está arriba ha sido capaz de ganar allí. El Tenerife s un equipo muy fuerte sobre todo en casa. Les está costando ganar, pero no pierden sino que empatan mucho. Tienen buenos jugadores y un entrenador experimentado que sabe moverse muy bien en estas situaciones y la dificultad está ahí, más allá de la historia", explicitó.

Sobre un posible empate en el duelo de esta noche, no dejó claro si quedaría conforme. "Dependerá que nos sepa bien o mal según como se de. En Soria empatas en el 93 y te sabe a gloria. Y en el Wanda nos supo a poco. A priori saldremos a ganar y a ver lo que pasa", sugirió.

Del Tenerife, comentó que "llama la atención que no marquen goles porque arriba tiene buenos futbolistas como Naranjo, Malbasic o Coniglio. Y Suso siempre aporta. Es verdad que les falta Nano para este viernes, pero tienen nombres y cuando están a buen nivel pueden ser peligrosos. Así que no me fío de esa falta de gol que pueden tener", completó.