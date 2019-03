Oltra se la juega ante el líder

Ya no habrá más oportunidades para José Luis Oltra. Siete jornadas consecutivas sin ganar han colmado la paciencia de los dirigentes blanquiazules, dispuestos a cerrar esta misma noche la segunda etapa del valenciano en el representativo en caso de empate o derrota. Solo un triunfo ante el líder (Heliodoro Rodríguez, 20:00 horas) salvaría al entrenador, cuya gestión está en entredicho por sus paupérrimos dígitos y las pobres prestaciones que ha ofrecido el equipo en las últimas semanas.

El reto es superlativo. Enfrente estará Osasuna, equipo concebido para residir en la zona alta de la clasificación pero del que nadie imaginó que iría tan sobrado a estas alturas. Aún le faltan por computar los tres puntos del Reus, que harán crecer su distancia todavía más respecto a sus principales competidores. Por lo pronto, le saca siete puntos al tercer clasificado y se ha convertido en una máquina de engullir rivales, como así demostró la semana pasada contra el Rayo Majadahonda (3-0).

Eso sí, el partido de esta noche estará muy condicionado por las bajas. El cuadro de Arrasate viajó ayer sin Juan Villar, su fichaje franquicia, que habría sido el gran foco de atención por su regreso al Heliodoro. Su salida por decisión propia causó un gran malestar en la feligresía blanquiazul, que no le recuerda con cariño. Ahora bien, su valía es indiscutida. Lleva 11 goles y su buen momento de forma es uno de los principales argumentos para el éxito osasunista.

No será la de Villar la única ausencia importante. A los suyos les faltarán también Íñigo y Oier, uno de sus grandes baluartes en defensa; al tiempo que el Tenerife pierde de una tacada a Jorge Sáenz y Racic, convocados con sus sselecciones sub 21, y también a Nano. El de Taco rompió su sequía contra el Alcorcón y tal vez hoy hubiera sido titular si estuviese disponible. Es probable que Oltra repita la misma ecuación ofensiva que en Santo Domingo y que para cubrir las bajas opte por Mauro dos Santos en defensa (debutaría como blanquiazul) y Undabarrena en la sala de máquinas.

No se espera un gran ambiente por cuanto el partido se juega en viernes, día poco propicio para abonados y simpatizantes. Tampoco ayuda la trayectoria más reciente del Tenerife, al que se le agotan los alicientes y le crecen las urgencias. Un mal resultado sería un imán para sus propios miedos, pues el Extremadura sumará tres puntos sin jugar y las distancias respecto al descenso podrían estrecharse. De ahí que para Oltra sea un partido definitivo. Para él ya no habrá más prórrogas. Si sigue o no, se decide esta noche.