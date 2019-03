"No me preocupa mi futuro"

La comparecencia semanal de José Luis Oltra pivotó ayer en torno a su futuro en el banquillo del Tenerife, que depende del resultado de mañana contra Osasuna. Según dijo, no está preocupado por las decisiones que pueda adoptar la directiva, si bien admitió que ha hablado en las últimas horas con el presidente, Miguel Concepción. Eso sí, no quiso que el contenido de la conversación trascendiese públicamente. "Estoy en un momento de tranquilidad, seguridad y convencimiento pleno", enfatizó.

El profesional valenciano comenzó por elogiar a sus jugadores. "A la plantilla la veo bien porque es un grupo responsable y que entrena bien. A veces nos cuesta llevar esas buenas sensaciones a la competición, pero no creo que sea el caso del último partido, cuando hicimos cosas muy buenas", recordó.

"Es normal que me preguntéis, pero no voy a hablar de eso", dijo sobre un posible cese. "Sinceramente, no estoy nada preocupado por mi futuro. Estoy realmente preocupado por ganar el partido del viernes", replicó. A continuación, habló de su vinculación con Tenerife y con el Tenerife. "Si hay un sitio donde se me conocen la implicación, las ganas y el trabajo, es aquí. Todo el mundo sabe cómo he venido y que estoy donde me apetece. Mi labor está ahí, y no tengo nada más que añadir. Se trata de seguir perseverando y cambiar la dinámica. No he podido tener más apoyo, incluso ha habido alguna encuesta que me ha llegado e infinidad de mensajes personales, tanto de aquí como desde fuera. Y en la calle la gente me traslada esto y no puedo estar más contento y tranquilo", dijo para agradecer todas las muestras de ánimo.

Según el entrenador, "las especulaciones no conducen a nada". "Solo vale ganar el próximo partido. Y éste es un sitio donde se me conoce bien. Si alguien tiene ganas de que esto funcione, ese soy yo", reiteró. Dicho todo lo cual, mostró cierta extrañeza por algunas informaciones que se han divulgado en los últimos días.

"Sí me sorprenden algunas cosas [que se han publicado]. No compro ningún periódico, pero al final acabo leyéndolo todo. Me mandan enlaces, encuestas... y por desgracia al final acabo enterándome de todo. Pero voy cumpliendo años y voy acumulando experiencias. Eso me hace estar tranquilo en situaciones que puedan parecer de mucha tensión", cerró.

También hubo margen para que valorase la trayectoria casi inmaculada de Osasuna, aunque manifestó que cree "firmemente" en que el Tenerife pueda imponerse en el partido de mañana. No aclaró si jugará Carlos Ruiz o Mauro.