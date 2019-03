Tim Abromaitis: "Tenemos que salir como si todo fuera una final"

Tim Abroimaitis descartó el cansancio como uno de los factores en la derrota del Iberostar Tenerife del pasado domingo ante el Kirolbet Baskonia y estableció la necesidad de afrontar "como una final" cada uno de los once encuentros que restan por disputar en la fase regular de la Liga Endesa para mantener la plaza de play off.

"No creo que el cansancio tenga nada que ver con el resultado del partido. Ellos jugaron mejor que nosotros. Corrieron, pero nosotros pudimos haber hecho un mejor esfuerzo en defensa y en correr", indicó el alero de Waterbury, que abundó diciendo que "tuvimos buenos momentos en el partido; en el segundo cuarto, un par de minutos en el tercer y cuarto cuarto; pero hicimos unos minutos bastante malos también y eso nos castigó en el partido". El jugador norteamericano explicó que sus sensaciones no eran negativas durante el encuentro, pero admitió que faltó acierto en en algunas acciones: "Tiramos un par de tiros abiertos y algunos fallaban. A veces eso pasa".

Sobre la visita del Delteco Gipuzkoa este sábado, Abromaitis indicó que "es un partido importante para ellos, pero también para nosotros. Los dos equipos estamos luchando para la posición en la clasificación y sabemos de esa importancia. Espero un partido físico y tenemos que luchar". Los vascos vienen de ganar al Breogán por una amplia renta y Tim valoró al respecto que "cualquier partido ganado por 35 es una sorpresa en esta Liga, pero jugaron bien y probablemente vengan aquí con confianza. Tenemos que estar preparados. Para mí, Burjanadze jugó un buen partido y juega en mi posición, así que tengo que enfocarme y prepararme. Tienen buenos jugadores y tenemos que estar preparados".

"Si miras los resultados de las últimas seis u siete jornadas no hemos jugado nuestro mejor baloncesto, pero jugamos bien en el miércoles -hace una semana-, y tenemos confianza en nuestras capacidades. Cuando salimos con energía somos un buen equipo. Tenemos once partidos más de la Liga y tenemos que salir como el miércoles -ante el Promitheas Patras griego-, como si todo fuera una final y jugar nuestro mejor baloncesto", comentó el jugador.

Además, el norteamericano también se refirió a las eliminatorias de la Basketball Champions League en las que se encuentra inmerso el equipo, para aseverar que "es importante ponernos en una buena racha, sabiendo que tenemos muchos partidos importantes, incluso los partidos de Champions, pero por ahora el foco está en el encuentro de este fin de semana con el Delteco y vamos a concentrarnos en eso y pensar en los otros partidos después". Abromaitis aseguró que la concentración del equipo para el duelo en el Santiago Martín es total, sin cabida para consideraciones sobre el play off con Hapoel: "Yo no estoy pensando nada en eso. Ahora mismo siento que no es la prioridad y creo que todos mis compañeros se sienten igual. Vamos a afrontar este reto del fin de semana primero y después a pensar en Israel y en esos partidos".

Sobre el estado en el que se encuentra la plantilla tras los últimos resultados ligueros, el alero aurinegro dijo que "hemos perdido un par de oportunidades en la Liga, pero sabemos que queda temporada y estamos ahí, en la lucha de la Liga. Falta mucho para jugar en la Champions. Nos estamos pensando demasiado en que no estamos en el mejor momento. Estamos con confianza y pensando qué podemos hacer en el futuro.

En este sentido lamentó las lesiones lesiones de Javi Beirán y Nico Richotti: "Cuando esos dos faltan de la rotación no estamos en nuestro mejor nivel. Son dos jugadores muy importantes, como lo es Rodrigo San Miguel, que hace una semana no estaba jugando".