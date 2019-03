Santi Concepción Jr., sexto tras la primera prueba puntuable

Santi Concepción Jr. inauguró en Aragón su temporada 2019. La primera cita del Campeonato de España de Karting en la categoría Senior se desarrolló en el trazado de Motorland y allí, donde apenas unos días antes el piloto del Team Concepción había completado un productivo test, protagonizó una de sus mejores actuaciones en el certamen nacional.

Después de las dos primeras carreras de la temporada, el piloto de la isla de La Palma se ha situado en la sexta plaza del campeonato y a sólo punto de ingresar en el top five provisional. Esa posición ha sido fruto, principalmente, de la excepcional Carrera 1 que protagonizó en la mañana del domingo. En ella, remontando 13 posiciones, se convirtió en uno de los grandes protagonistas. La séptima plaza que firmó en esa sesión, unido a la novena que materializó en la siguiente, le permiten empezar el año con 56 puntos en su casillero.

Ya en los entrenamientos libres del viernes, el piloto apoyado por el Cabildo de La Palma, Binter, Ayuntamiento de El Paso y Sponsoring Car merodeaba con asiduidad las diez primeras posiciones de una categoría que contaba con 40 equipos inscritos. Pero ya el sábado, con los entrenamientos oficiales y las mangas clasificatorias, las cosas no salieron como el Team Concepción deseaba. En cualquier caso, Santi Jr. pudo pasar el filtro y clasificarse para las dos primeras carreras de la temporada. Allí, en la primera de ellas, remontó 13 posiciones. "Salir desde atrás y remontar en esta categoría no es nada fácil", reconoció al final del día el joven piloto de La Palma. "Fino y agresivo", como definió su actuación, Santi Jr. iba a poder salir en mejor posición a la carrera final. Si antes el ataque estaba dando frutos, en la segunda carrera el viento le jugaba una mala pasada. El menor de la saga Concepción acusó falta de potencia y el fuerte viento hizo que perdiese cuatro posiciones cuando ya había avanzado hasta la quinta.

"El sábado no fue el mejor de los días, pero no me vine abajo y el domingo pude demostrar que se puede rodar con los más rápidos del campeonato", destacó Concepción Jr. El piloto, asistido este fin de semana por DPK Racing, se estrenó en la categoría Senior, más exigente en todos los sentidos.