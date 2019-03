Jorge asegura que "el equipo está con el míster al cien por cien"

Jorge Sáenz no podrá participar este viernes en el encuentro que enfrentará al Tenerife con el CA Osasuna. Una baja sensible para el cuadro chicharrero, que trata de escapar de la zona de peligro. El canterano siente no poder ayudar a su equipo en estos momentos delicados pero le compensa la nueva experiencia que está a punto de agregar a su currículum internacional.

"Con la situación en la que estamos, que es delicada, da mucha pena perderse un partido tan bonito, delante de nuestra gente, ante Osasuna", declaró el central blanquiazul ayer en Radio Club. Para añadir a continuación que es algo que ya ha comentado con algunos de sus compañeros de concentración con la selección sub 21: "Aquí hay varios jugadores de Segunda y hablamos entre nosotros que es una faena que no podamos estar en partidos tan importantes para nuestros equipos".

Jorge no es ni mucho menos ajeno a lo que se juega su entrenador, José Luis Oltra, en el enfrentamiento del viernes. Algo que, como él mismo reconoce, lleva "con naturalidad". "Ya sabemos cómo es el fútbol, que unas veces te trata bien y otras mal", señala el canterano. Eso sí, deja bien claro que él y sus compañeros están "con el míster al cien por cien". "Intentaremos hacerlo lo mejor posible en los próximos partidos para tratar de, entre comillas, echarle un cable al míster porque al final en este deporte cuando hay una mala dinámica el sacrificado siempre es el entrenador", agregó.

Jorge no esconde que "no solo los jugadores sino la gente en general esperaban mucho más de esta temporada" e invita a "ser realistas, saber cuál es la situación y luchar para alejarnos de los puestos de descenso y no acabar la temporada con la soga al cuello". El internacional español sub 21 no encuentra la explicación exacta a lo que le está sucediendo al Tenerife en la presente campaña. "Es verdad que cuando estamos mejor siempre nos llega algún partido malo y eso significa que el equipo no anda bien pero la verdad es que entrenamos a un buen nivel, aunque luego no seamos capaces de trasladar eso a los partidos", manifestó el zaguero isleño. Jorge puede ser sustituido en el centro de la defensa blanquiazul en el choque ante el CA Osasuna por su compañero Mauro dos Santos, que aún no ha debutado con su equipo, al que llegó procedente del Leganés en este recién finalizado mercado invernal. Del argentino, confirmó que está en condiciones de jugar pese a que ha acusado ciertos problemas físicos. "Mauro está entrenando como uno más, no creo que tenga ningún problema pero en el equipo hay buenos jugadores y es muy difícil hacerte un hueco", explicó el flamante fichaje del Valencia CF.

Jorge también habló acerca de su compañero Nano, autor del gol del empate en Santo Domingo y que no podrá jugar el viernes por haber recibido la quinta tarjeta amarilla en la celebración del tanto. "Lo conozco desde hace muchos años, es un chico que se lo lleva todo a lo personal. Como estaba recibiendo críticas y lo estaba pasando mal ha conseguido descargar emociones y liberarse", contó.

Acerca de su incorporación al conjunto ché, al que se unirá el próximo verano, Jorge recordó que fue el club que "apostó bastante fuerte" por él. "Desde que se me transmitió su interés me gustó la opción y se llegó a un acuerdo en el que todos salieron beneficiados. No me lo pensé en ningún momento", completó. Jorge admitió que recibió "varias ofertas incluso de salir en enero pero desde el primer momento se optó por la del Valencia que daba la oportunidad de seguir en el Tenerife hasta el final de temporada". Jorge se disfruta de una nueva concentración con la selección sub 21, con la que se enfrentará mañana en Granada ante Rumanía y el próximo lunes en Algeciras contra Austria.