Iker Casillas renueva su contrato con el Oporto

El portero español Iker Casillas ha firmado su renovación con el Oporto por una duración que el club no ha revelado y ha reiterado que planea acabar su carrera deportiva en el club portugués.

Casillas aterrizó en el Oporto en 2015, después de toda su carrera consagrada el Real Madrid, y cumple su cuarta temporada con los 'Dragones'. A sus 37 años, ya ha disputado 149 partidos con la camiseta blanquiazul.

"Hoy es un día muy especial, en este club me siento como en casa. Cuando me ofrecieron la posibilidad de renovar no dudé. Mi compromiso es con el club, con la ciudad, con el presidente y mis compañeros. Quiero terminar aquí mi carrera deportiva", manifestó el excapitán de la selección española tras el anuncio del acuerdo.