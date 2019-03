Las bajas obligan a Oltra a recomponer el once blanquiazul

José Luis Oltra se verá obligado a reconstruir su once titular cara al choque que enfrentará al Tenerife con el CA Osasuna este viernes (20:00 horas, Heliodoro Rodríguez López). El entrenador blanquiazul no podrá contar con dos fijos en su alineaciones, en ambos casos, por tener que cumplir con sendos compromisos internacionales. Jorge Sáenz y Uros Racic se marcharon después del choque del sábado en Santo Domingo a las concentraciones de sus respectivas selecciones sub 21 y ninguno podrá participar en el próximo compromiso liguero de su equipo.

Serán dos bajas más que considerables en un equipo que lleva siete partidos consecutivos sin conocer la victoria. La última vez que faltó Jorge, Carlos Ruiz ocupó su lugar en la retaguardia blanquiazul y hasta última hora pujó por esa plaza con Mauro dos Santos, quien podría ser el elegido en esta ocasión para acompañar a Alberto en el centro de la defensa, dado que formó parte de la última convocatoria, mientras que el zaguero granadino se quedó sin viajar a Madrid este fin de semana.

El sustituto natural de Uros Racic sería Iker Undabarrena, el mediocentro que antes de llegar el serbio en el mercado invernal hacía pareja con Milla en el doble pivote. Sin embargo, falta por ver si Oltra mantendrá el mismo dibujo de las últimas jornadas u optará por modificarlo. Una de las alternativas sería retrasar a Borja Lasso a la posición de medio y alinear a dos delanteros. Otra opción, quizás menos probable, sería adelantar a Alberto y dejar en manos de Carlos Ruiz y Mauro dos Santos el centro de la zaga. Oltra tampoco podrá utilizar el viernes al sancionado Nano.