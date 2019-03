"Sin buen tono defensivo todo el partido es imposible ganar aquí"

"No hemos sido capaces de mantener un buen nivel defensivo en los últimos 15 minutos, y cuando no tienes un buen nivel defensivo en los últimos 15 minutos en la Liga Endesa tienes muy difícil ganar, y aquí en el Buesa es imposible". Así de claro y contundente se mostró ayer Txus Vidorreta cuando se le preguntó por qué le faltó a su equipo para poder doblegar al Baskonia. "A cuatro minutos para terminar el tercer cuarto la pérdida que ha generado una antideportiva nos ha hecho perder un poquito la confianza de que podíamos llegar. A partir de ese momento Baskonia ha anotado con más fluidez de lo que lo venía haciendo, y los dos triples de Vildoza han sido ya los que han puesto el colofón al partido", añadió el preparador del Iberostar. "Nosotros somos un equipo que siempre intentamos hacer cosas, y a última hora hemos tenido alguna pequeña opción de llegar a los 10 puntos e incluso bajar, pero no hemos estado acertados", dijo igualmente.

Se lamentó también Vidorreta de las bajas, entre ellas la de Richotti. "Nico por desgracia no puedo ni contarlo porque juega un partido y es baja los dos siguientes. La rodilla no termina de estar bien después de la operación y la importante lesión que ha tenido. Ha intentando hasta el último momento ayudar al equipo, pero no ha podido ser. Vamos a tener que revisar esa rodilla, que se une a otros problemas que ha tenido porque normalmente cuando se produce algún golpe está teniendo también algunos problemas musculares que le están generando siempre inflamaciones que implican drenajes. El pobre no levanta cabeza y evidentemente es una baja sensible para nosotros, pero por desgracia como no estamos pudiendo contar con él durante todo el año con normalidad, por eso hablo más de Rodrigo y Javi que son evidentemente dos baluartes del equipo", argumentó sobre los problemas físicos nuestros. "Solo nos queda intentar recuperar jugadores", añadió.