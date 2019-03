Alejandro Rodríguez y Edit Revesz brillan en Taco

Edit Revesz y Alejandro Rodríguez se colgaron la medalla de oro en la VII Carrera Popular de Taco, celebrada ayer en el municipio lagunero, con récord de participación, 650 en total. Como en ediciones anteriores, la prueba organizada por el Organismo Autónomo de Deportes (OAD), se celebró en beneficio de la Asociación para la Diabetes en Tenerife, una enfermedad que tiene una gran incidencia en Canarias, donde estuvieron presentes el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que participó en la carrera; el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz; el concejal de Deportes, Agustín Hernández y Candelaria Díaz, primera teniente de alcalde.

Desde primera hora de la mañana, las calles se llenaron con un gran ambiente festivo y deportivo, con una gran afluencia de personas y familias que se desplazaron hasta Taco para animar a los corredores que disputaban esta carrera solidaria, en la que destacó la multiculturalidad y la gran asistencia de escolares de los colegios del barrio lagunero, que participaron activamente en esta jornada. Una pequeña brisa acompañó a todos los presentes pero el sol brilló en lo más alto del cielo lagunero.

La Avenida de Los Majuelos fue el escenario de un circuito urbano que acogió tres pruebas. La primera de ellas era de 700 metros, en la que participaron las categorías sub 8 hasta la sub12; otra de 1.500 metros, para la sub 12 hasta la sub 16, y por último, la prueba reina, un recorrido de 5 kilómetros para los sénior.

La más rápida fue Edit Revesz, seguida de Estefanía Sánchez, y la tercera fémina fue Patricia Marrero. Mientras, en la categoría masculina, el primero en cruzar la línea de meta fue Alejandro Rodríguez Rodríguez junto a Hugo Rodríguez González, Eduardo Rodríguez completaría el podio.

La entrega de premios contó con la presencia del alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, quien afirmó que esta carrea fue "un éxito en la medida en la que la ciudadanía cada vez más evidencia el apoyo a este tipo de iniciativa. La gente puede pensar que hacemos deporte en la zona exclusiva del casco y es evidente que el municipio de la laguna se dispersa en el ámbito de la gestión deportiva y van haciendo actividades que van cogiendo su peso como esta carrera, que ya lleva siete años".