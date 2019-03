Oltra: "Hemos competido muy bien y hay que dar valor al punto"

José Luis Oltra comenzó su comparecencia posterior al empate ante el Alcorcón haciendo un análisis de lo acontecido sobre el terreno de juego: "Creo que hay que darle valor al punto. Hoy sí hemos competido muy bien y esta es la línea a seguir; aunque es cierto que los errores los seguimos penalizando en exceso. Estábamos mejor que ellos y en una jugada a favor nuestro nos generan una contra que termina en penalti".

"De nuevo la mala fortuna nos hizo remar a contracorriente. A pesar de ello no hemos bajado los brazos y hemos sido intensos ante uno de los mejores locales de la categoría. Hemos tenido opciones de llevarnos los tres puntos y creo que hoy no merecíamos salir derrotados", añadió.

Uno de los nombres propios de la noche fue el de Nano, quien se reencontró con el gol: "Está teniendo mucha mala suerte esta temporada, ya que por una cosa u otra no está teniendo la continuidad que necesita. Personalmente me voy muy contento con su trabajo, ya que nos faltaba ese cierto goleador de nuestros delanteros".

Acto seguido también puntualizó que: "Quiero destacar también el trabajo de Fernando Coniglio, que ha estado muy bien desde su entrada al terreno de juego; ha aportado todo aquello que le pedí".

Pese a no conseguir la victoria, el técnico blanquiazul quiso quedarse con el paso positivo: "Todavía estamos a tiempo de cambiar la mala dinámica y jugando como hoy no tengo dudas de que lo haremos. No me voy a quedar solamente con lo negativa, ya que tengo fe en este grupo y estoy seguro de que llegarán los resultados; no tengo ninguna duda de ello".

Otras de las cuestiones realizadas al míster fue la de la situación de Mauro dos Santos, quien todavía no ha debutado con la camiseta tinerfeña: "Claro que me he plantado alinearle, pero he decidido darle un poco más de tiempo. Llegó con molestias y con inactividad, por lo que no hemos querido precipitarnos. Está claro que, al igual que el resto de integrantes de la plantilla, es una de las opciones para los futuro compromisos".

Por último, José Luis Oltra habló sobre el complicado partido que se le avecina a los suyos: "Solo pienso en ganar ante CA Osasuna. Será difícil, ya que vienen como los líderes de LaLiga 123, pero confío en los míos y creo que tenemos la capacidad suficiente como para llevarnos los tres puntos; en especial porque jugamos en el Heliodoro Rodríguez López, con nuestra gente".