Nano: "Solo pensé en desquitarme y celebrar el gol con la afición"

Nano, autor del gol que posibilitó el empate ante el Alcorcón, explicó tras el porqué de su celebración con los seguidores blanquiazules que provocó que viera la amarilla y que se pierda, por tanto, el partido con el Osasuna: "Es una lástima, pero solo pensaba en desquitarme y celebrar el gol con nuestros aficionados", dijo el blanquiazul, que también se refierió a que "todos saben que no estoy pasando por un buen momento en los personal, donde he recibido muchas críticas; sin embargo soy un profesional y tengo que convivir con ello, así como demostrar que puedo dar más. No voy a parar de luchar mientras lleve puesta esta camiseta".

El canterano también habló sobre las claves de la mejoría en el juego del equipo: "En el descanso el míster nos dio buenos consejos y supimos aprovecharlos. Tanto que casi nos vamos con los tres puntos. Bajo mi punta de vista fuimos superiores a nuestros rivales en la segunda mitad". El jugador tuvo palabras para el rival: "Es un gran equipo que está haciendo las cosas bien. Se pusieron por delante, pero sacamos nuestra casta y dimos buena imagen. El punto logrado es de valorar".