El Waterpolo Echeyde busca dar la sorpresa ante el CN Sant Andreu

El Waterpolo Echeyde Pequeño Valiente vuelve hoy a la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo de Santa Cruz, donde recibirá, a partir de las 17.00 horas, al CN Sant Andreu en el encuentro correspondiente a la décimo octava jornada de la Liga PREMAAT Masculina de Waterpolo, siete días después de haber dado la cara en el mismo escenario ante el CN Terrassa, segundo clasificado de la máxima categoría del waterpolo español.

El combinado santacrucero que no pudo contar con los servicios del capitán Eduardo Fernández - Caldas, por lesión, perdió pero antes disputó un gran encuentro ante los chicos de Dídac Cobacho, que en todo momento dominaron el compromiso. Ahora el Echeyde continúa en su particular lucha por continuar en pleno crecimiento, a la hora de llegar a las últimas jornada del Campeonato con alguna esperanza de conseguir la salvación directa, evitando jugar la promoción de permanencia. Por el momento, los canarios ocupan la penúltima plaza con una ventaja de hasta siete puntos frente al AR Concepción Lineal. Por arriba tiene al CN Catalunya a cinco puntos, y al CWD Navarra a seis puntos. Todo ello a algo más de dos semanas para que los tinerfeños visiten el feudo de los navarros. Todo lo que no sea sumar allí puede complicar y mucho las cosas a los chicos de Yurismel Horta, que han mejorado en cuanto a rendimiento y actitud.