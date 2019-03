Jorge Sáenz vuelve a los planes de la sub 21 y también faltará ante Osasuna

Buenas noticias para Jorge, no tanto para el Tenerife. El seleccionador sub 21 incluyó al canterano blanquiazul en la convocatoria para compromisos de la próxima semana, así que el central no podrá estar ante Osasuna. Tampoco Uros Racic, citado por Serbia.