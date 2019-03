Iverson: "Debemos luchar y jugar unidos para lograr la victoria"

El Iberostar Tenerife es consciente de la dificultad que entraña el próximo compromiso de la Liga Endesa, que le lleva mañana a visitar uno de los feudos más inexpugnables en la presente temporada, el Fernando Buesa Arena. En la cancha de Vitoria-Gasteiz tan solo han sido capaces de derrotar al Kirolbet Baskonia los equipos que ocupan las dos primeras posiciones en la tabla clasificatoria, el líder Barça Lassa y el Real Madrid.

Para el combinado canarista la exigente cita llega en un momento ambiguo en lo deportivo. De un lado, con la necesidad de romper con la racha de resultados negativos en la competición liguera para no minimizar sus opciones de disputar el 'play off' por el título, del otro, tras las excelentes sensaciones que dejó el encuentro del pasado miércoles ante el Promitheas Patras y que permitió eliminar al combinado griego en la carrera por lograr un puesto en la Final Four de la Basketball Champions League.

Colton Iverson, pívot estadounidense del Iberostar, comentó ayer en rueda de prensa que el de mañana "es un partido importante para nosotros, para recuperar la senda de las victorias en Liga. En eso es lo único en que pensamos en este momento, en cómo regresar con una nueva victoria ante Baskonia. Esa es nuestra principal preocupación para este fin de semana".

El jugador de Aberdeen recordó que "siempre necesitamos un gran esfuerzo. Somos un tipo de equipo que es muy bueno cuando juega duro y junto", al tiempo que reconoció que "hemos perdido partidos en los que pensábamos que con acudir íbamos a ganar, así que creo que es importante que mostremos que estamos dispuestos a luchar con energía y unión".

Respecto al rendimiento que deberá ofrecer el equipo tinerfeño sobre la pista vasca, Iverson señaló que "debemos jugar agresivos, atacar el aro, hacer frustrarse al rival con nuestra intensidad y agresividad, tal y como hicimos en el partido de ida desde el principio", explicó Colton, destacando el triunfo sumado ante el cuadro vasco en el Santiago Martín (70-63, en la 12ª jornada de la Liga Endesa).

"Creo que debemos hacer lo mismo en el último partido, luchar juntos y jugar unidos para lograr la victoria", indicó el pívot aurinegro, en referencia a la actuación coral del equipo de Txus Vidorreta en el pasado compromiso de competición europea.

Cuestionado sobre si el conjunto canarista teme la confrontación con el cuadro de Velimir Perasovic, que ocupa la tercera posición en la tabla con un balance de 16 triunfos y tan solo 6 derrotas, el estadounidense comentó que "temerlos no mucho, más bien los respetamos. Tienen un muy buen equipo con mucho talento arriba y abajo, uno de los mejores de Europa, de hecho", por lo que consideró que "debemos respetarlos y estar preparados para luchar y eso vamos a hacer, es lo necesario para llevarnos el triunfo".

Para el estadounidense será además una nueva oportunidad para enfrentarse con uno de sus ex equipos en la categoría -militó en el club vitoriano en la 2014/15- y valoró que "siempre es divertido jugar ante un equipo en el que jugaste en el pasado, especialmente en la ACB. Tengo muchas ganas de llegar a la cancha y espero que podamos marcharnos con la victoria", sentenció.