La anterior directiva de la Federación de Ciclismo de Tenerife deja sin justificar más de 300.000 euros

La anterior junta directiva de la Federación Insular de Ciclismo de Tenerife (FICT), presida por Juan Marrero, dejó sin justificar 333.776,51 euros en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2018. El dato ha sido revelado por la nueva junta encabezada por Guillermo Fernández en una reunión extraordinaria a la que asistieron 22 miembros de la Asamblea.

Tras conocer las irregularidades contables detectadas, los miembros de la Asamblea de la FICT aprobaron, con 19 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra (el del hijo del anterior presidente), facultar a Guillermo Fernández para el otorgamiento de poderes a favor de abogados y procuradores que representen a la Federación en los procedimientos judiciales pertinentes que se abran a partir de ahora contra los responsables de la anterior directiva de la FICT.

En la auditoria realizada por María de la Luz Moreno González y Guillermo M. Fernández González, y revisada y refrendada por Asesores Fonseca S.L., se especifica que de los 333.776,51 euros que no se han justificado, 103.561,06 euros faltan en Caja y 230.215,45 euros se han retirado de la Cuenta Corriente con la que opera la Federación Insular de Ciclismo de Tenerife.

Guillermo Fernández explicó que en el periodo sometido a auditoría (años 2015 a 2018) "no se han encontrado actas de reuniones de la Junta de Gobierno ni Asamblea, no se han presentado cuentas anuales ni presupuestos a la Asamblea, ni tampoco al Gobierno de Canarias, y no se han liquidado los impuestos de sociedades". En este sentido, explicó que "se hará este año y nos penalizarán".