Taco celebra su VII Carrera Popular

La Avenida de Los Majuelos será el escenario donde este domingo 17 de marzo, a partir de las 10:00 horas, se dispute la VII edición de la Carrera Popular de Taco, un evento organizado por el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna, que dirige Agustín Hernández, que pretende ser una fiesta del deporte en el barrio lagunero.

Un total de 500 inscritos tomarán la salida en una prueba que se desarrollará en un circuito urbano donde tendrán cabida las pruebas de sub 8 hasta sub 12, que recorrerán 700 metros; de sub 14 a sub 16, que competirán en 1.500 metros y, por último, los sénior, que tendrán que completar 5 kilómetros (3 vueltas al circuito).

El trazado parte de la Avenida de Los Majuelos, para llegar al cruce de subida a El Cardonal y atravesar el parque de Los Andenes.

En cuanto a las inscripciones realizadas, cabe resaltar que la Obra Social La Caixa se ha hecho cargo de las correspondientes a los menores (hasta 12 años) pertenecientes a los centros escolares del barrio lagunero, destinando ese importe en beneficio, como en ediciones anteriores, de la Asociación para la Diabetes de Tenerife.

Esta prueba, que tiene también el apoyo de Intersport, Volkswagen Canarias y Coca Cola, tiene como objetivo fomentar la actividad física como hábito preventivo de diversas patologías, entre ellas la diabetes, que tiene una gran incidencia en las Islas Canarias.

La diabetes y sus complicaciones son la principal causa de mortalidad en el mundo, siendo superior a la causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la tuberculosis y la malaria. Esta enfermedad afecta a casi un 14% de la población española.