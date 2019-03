Silvestre: "Tendremos que hacer un partido perfecto para ganar"

Eddy Silvestre, jugador de la AD Alcorcón, declaró ayer a la web de la entidad madrileña que su equipo deberá hacer un partido perfecto para ganar al CD Tenerife en la confrontación de mañana, ya que espera un choque "duro", como todos en la Liga 1/2/3.

Para el futbolista será determinante afrontar el encuentro "con mucha humildad y ganas". En este sentido, abundó en que "tienes que intentar ganar en casa, porque es importante", algo que el cuadro madrileño, uno de los más regulares en su feudo tiene claro, por lo que Silvestre no escondió que "llegamos con ganas al partido". Tras la derrota contra el Rayo Majadahonda, el azerí indicó que "analizamos las cosas malas que hemos hecho para que no vuelvan a pasar, pero estando centrados en el Tenerife. No podemos estar pensando en el pasado. Hemos analizado las cosas en las que hemos fallado para estar centrados al cien por cien en el Tenerife".

"Será duro como todos en Segunda. Tendremos que hacer un partido perfecto para ganar. No vale un buen partido" y apuntó sobre su rendimiento que "estoy jugando y con minutos, pero los resultados podrían ser mejores. Pienso en el equipo y en darlo todo para cuando el míster me necesite".