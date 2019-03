El CD TNK Vera aspira a dejar el título liguero casi sentenciado

Los amantes del fútbol regional tendrán sus ojos puestos en el duelo por todo lo alto de la Preferente tinerfeña en el que se verán las caras, en el campo de La Victoria, el cuadro de Patricio de Ara, segundo clasificado, frente al líder, CD TNK Vera. Los pupilos de Francis Díaz pueden dejar casi sentenciada la liga, ya que un resultado positivo en el recinto de Acentejo puede ser el aliciente definitivo de cara a afrontar el tramo final de la temporada regular. Los verdiblancos no pondrán las cosas nada fáciles, toda vez que se encuentran ante una de sus últimas posibilidades de mantener vivo el sueño del ascenso directo.

Francis Díaz resaltó el valor de la temporada que viene realizando su equipo: "Nos planteamos el reto de estar entre los mejores de la Preferente, y lo hemos ido cumpliendo. En el arranque del curso, tuvimos problemas con la adaptación de los futbolistas a la nueva categoría. Cuando tomamos consciencia de donde nos encontrábamos, hemos conseguido coger una línea ascendente. Creo que el acierto con el gol ha sido fundamental en una liga tan competitiva como en la que estamos. Todos los equipos han dado buena imagen, incluidos los que ocupan puestos de descenso, pero esta categoría no te perdona".

El preparador de la entidad del Salvador Ledesma habló de la importancia del partido de este sábado frente al Atlético Victoria: "Afrontamos una cita trascendental, pero creo que lo es aún más para el equipo de Patricio de Ara. Contamos con una buena ventaja de puntos y el partido para nosotros no será definitivo. Lo cierto es que llegar al tramo decisivo de la temporada con la diferencia que tenemos nos da tranquilidad para afrontar el encuentro. Iremos a La Victoria con la idea de competir y llevarnos los tres puntos. Sería un golpe sobre la mesa, pero la salida será igual de complicada que en los últimos campos que hemos visitado, como son los casos de los recintos del San Lorenzo y el Añaza".

El técnico del TNK Vera aclaró la discrepancia surgida en cuanto a la designación de la fecha del partido: "El choque estaba fijado, en un principio, para el viernes a las 21:00 horas. Nos mandan un comunicado en el que se nos transmite que se están realizando obras en el alumbrado del campo y nos plantean la posibilidad de disputar el encuentro el domingo, a las 12:00 horas. Tenemos futbolistas que por motivos laborales ya habían cuadrado sus horarios para la fecha inicial y no podían volver hacia atrás. Por tal motivo, les propusimos jugar el sábado, a las 16:30 horas. Nos dijeron que no era posible, y la Federación Tinerfeña de Fútbol decidió ponerlo el miércoles 27. Al final, los dos clubes hablaron y llegaron al acuerdo de que el choque se celebrara este sábado, a las 16:30 horas. Creo que es lo más acertado porque no hubiese sido nada positivo que la disputa del partido se prorrogara tanto".

Cuestionado por el tipo de partido que se dará entre dos conjuntos aspirantes al retorno a la Tercera División, Francis Díaz manifestó que "de cara al espectador será un partido muy bonito. Espero que sea lo más deportivo posible".