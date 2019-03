Jorge Sáenz: "Carlos Ruiz rindió a un grandísimo nivel"

Jorge Sáenz se perfila como titular en el encuentro de este sábado ante el Alcorcón. El defensa del CD Tenerife regresa tras cumplir un partido de sanción, que unido a la coincidencia del encuentro fijado ante el Reus, le ha llevado a estar apartado de la competición dos jornadas.

El futbolista explicó como ha afrontado su rol en estas dos semanas, señalando que "te lo tomas como ayudar al equipo en los entrenamientos porque no tienes la oportunidad de contar para el míster, por eso tratas de entrenar al máximo nivel para así ayudar a los compañeros a exigirse".

Sobre la titularidad de Carlos Ruiz en su ausencia, Sáenz comentó que "lo vi bien", para luego abundar en que "Carlos es un nombre propio del vestuario. Es verdad que es bastante complicado, cuando uno viene de no jugar, entrar y jugar los noventa minutos; y Carlos lo hizo a un grandísimo nivel, logrando muy buenos pases y yendo muy bien al corte. Me parece muy buen central".

Jorge valoró el encuentro apuntado que "el partido no nos salió como queríamos. Tratamos de buscar cuál fue el error para que no nos vuelva a pasar. Nos extraño mucho que nos saliera un partido así ya que veníamos de una buena dinámica, entrenando bien y con buenas sensaciones". "Es lo que nos está pasando a lo largo de la temporada, no solo en este partido sino en los anteriores, que incluso cuando tenemos buenas sensaciones, nos salen partidos no tan buenos", relató el central, para añadir que "lo más importante es que el equipo pudo sacar un punto".

Sobre la exigencia que presenta el calendario en las próximas jornadas, el jugador comentó que "no sé por qué se nos dan mejor los equipos de arriba" por lo que valoró que "si ahora nos viene un tramo con equipos de arriba, pues bienvenido sea. Nosotros trataremos de hacerlo lo mejor posible. Y si conseguimos cosechar un par de victorias será doble el golpe sobre la mesa".

Respecto al duelo contra el Alcorcón, el deportistas significó que "no nos queda otra que ir a tratar de conseguir los tres puntos y, si no se puede, al menos salir de allí habiéndolo dado todo y yéndonos con la conciencia tranquila para casa".

"Lo que nos preocupa ahora es el Alcorcón, al que se tiene que ganar sí o sí. Nos preocupa la tarea de ganar fuera de casa, que es una de las cosas que se ha resistido toda la temporada", explicó el jugador sobre la exigencia en torno al equipo y apostó por centrarse en el próximo encuentro porque "si nos preocupamos en ganar el partido que tenemos fuera de casa, seguramente el tema del descenso cada vez estará más lejos; por eso tenemos que centrarnos en tratar de ganar, nada más".

En este sentido, comentó que "somos los primeros que queremos ganar, pero a veces que se intenta y no se puede. Tenemos ahí una piedra en la mochila, que es el tema de ganar, que se nos está resistiendo más de lo normal. Trataremos de ganar fuera de casa porque necesitamos los tres puntos, que son vitales. Los equipos de abajo están apretando bastante y una victoria es fundamental". Jorge Sáenz también explicó que "en algunos momentos a uno la cabeza le puede fallar durante un par de minutos o tramos del partido, por la ansiedad por ganar", pero apostó por estar "tranquilos, confiar en el compañero, pedir el apoyo de la afición cuando jugamos en casa y tratar de sacar la situación adelante".