El club impulsa una nueva acción global el próximo 21 de marzo

La Fundación de LaLiga, a propuesta de la Fundación Canaria del CD Tenerife, insta a una acción colectiva el próximo 21 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, para dar visibilidad a dicho colectivo.

La acción propone que en esa fecha los jugadores y jugadoras de diferentes equipos, sea masculino, femenino, mixto, Genuine o de categorías de fútbol base, realicen un entrenamiento con los calcetines desparejados. La Fundación de LaLiga considera que "debemos promover la concienciación y la igualdad sobre este colectivo, y así crear oportunidades reales con el objetivo de que las personas con Síndrome de Down tengan una vida plena e integrada en una sociedad sin rechazo social", indica el ente en manifestaciones recogidas por la web oficial del CD Tenerife.

"Desde la Fundación LaLiga estamos en continuo desarrollo de ideas, acciones e iniciativas sociales que puedan ser del interés de todos y que, además, permita la participación, siempre voluntaria, de todos los que conformamos esta gran familia del fútbol", indica el texto, que destaca además según datos de Down España "en nuestro país hay unas 34.000 personas con Síndrome de Down, de ellos, unos 5.000-6.000 serían niños, y a pesar de ello, sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad, que no recibe la importancia y la dedicación que se merece", recoge la misma fuente.

Asimismo, se invita "ser partícipes del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down a través de la campaña Calcetines desparejados, basada en la acción viralizada por Chloe Lennon, una niña británica de 5 años que en la celebración de este día en 2018 pedía en un vídeo a través de las redes sociales que todos llevaran calcetines diferentes en cada pie. Su propuesta la compartieron más de 700.000 personas", explica la Fundación de LaLiga, que recuerda que las fotos compartidas en las redes sociales deben ir acompañadas de los hashtags #DiferenteComoTú #CalcetinesDesparejados y #LaLigaGenuineSantander.