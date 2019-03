Vidorreta: "Pese a no tener su físico debemos ponernos a su mismo nivel"

Un partido para aplicar la teoría y para ser fuerte mentalmente. Eso es lo que se puede extraer de las palabras de ayer en rueda de prensa de Txus Vidorreta, técnico del Iberostar, sobre al choque de hoy contra el Promitheas. Y es que el preparador vasco no escondió que el aspecto psicológico será clave. "Al equipo, cuando está presionado le cuesta más, y por lo tanto tenemos que ser capaces de quitarnos esa presión. Salir al campo con agresividad, sin pensar de más, con el apoyo del público y hacer un buen partido. Tenemos que afrontar el partido con la máxima ilusión, tratar de eliminar ese posible exceso de presión, algo que debe quedar totalmente fuera cuando sabemos este mismo equipo nos ha ganado de 12. Debemos tener la intensidad defensiva de los partidos importantes", expresó a modo de receta para esta tarde antes de admitir que ese camino debe ser el inicio del sendero a recorrer en el tramo final del curso. "Debemos tratar de rearmarnos de cara a los últimos partidos de liga porque está claro que estamos en unas situación delicada en un momento importante del año; decisivo en la Champions, aunque no tanto en la Liga", dijo.

Ya en un análisis algo más técnico, Vidorreta fue contundente con el estilo de juego que deben mostrar los suyos. "Lo primero que debemos tener claro es que, pese a no tener su físico, debemos estar a su mismo nivel. Si no lo estamos no vamos a tener opciones", expresó de forma rotunda. "Está claro que si se van a 47 puntos como en la primera parte de la ida será muy complicado reducir esta diferencia. Debemos trabajar bien en defensa, estar duros, usar bien las manos y el cuerpo. Si nos movemos en encajar 30 puntos por parte, nuestras opciones aumentarán, pero a la vez no podemos renunciar a jugar con ritmo y tratar de anotar con facilidad", añadió.