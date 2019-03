Racic, feliz de elegir Tenerife

Los resultados colectivos no están siendo brillantes, pero el rendimiento de Uros Racic está fuera de toda duda. Fue lo suyo llegar y besar el santo. Titular indiscutido desde el primer día, el profesional balcánico asegura que eligió bien cuando se decantó por el Tenerife para proseguir su carrera. En teoría, es ésta una parada antes de continuar con su evolución en el Valencia, que le tiene sitio garantizado en su primer equipo para la temporada 19/20.

"Estoy muy feliz por cómo está saliendo todo desde que llegué. Soy un jugador joven y necesitaba jugar este tipo de partidos para crecer; por eso en enero decidimos que lo mejor era dar el paso y salir cedido", explica el centrocampista en una entrevista al diario Superdeporte. "Creo que hemos acertado. Me siento bien y siento que todos aquí están conmigo, así que se avecinan buenos resultados", augura Uros.

En cuanto a su química con el Heliodoro, resulta incontestable. "Me alegra saber que me he convertido en uno de los favoritos de la afición", dice entre risas. "Todo ha ido muy rápido, cuando llegué para mí todo era nuevo. Quisiera agradecer a todos los que me elogian y hablan bien de mí. Las cosas están saliendo pero eso no me distrae, voy a continuar trabajando para llegar tan lejos como pueda y ojalá mi relación con la afición siga siendo la misma hasta el final", añade.

Con contrato de préstamo solo hasta junio, ensalza la confianza que le ha brindado José Luis Oltra, quien recientemente le elogiaba y hasta le comparaba públicamente con el exblanquiazul Slavisa Jokanovic. "Es un halago y quisiera agradecer también al entrenador y al director deportivo sus palabras ya que tengo esta ocasión para hablar. Por supuesto, significan mucho para mí todos los elogios y especialmente si vienen de esas personas. La confianza es un plus, supone un extra de motivación y más para un jugador joven como yo", aduce. "Siento el viento en mi espalda para trabajar duro y mejorar cada día para darles la razón", agrega Racic.

También revela en esta entrevista cuáles son los consejos y recomendaciones de un Oltra que ya le tiene entre sus mediocampistas predilectos. Con Milla, está formando un dueto de muy altas prestaciones. "El míster me insiste en que sea feliz jugando, hablo mucho con él, es un entrenador muy cercano. Me pide que equilibre mi juego y que pierda el menor número de balones posible".

El cambio ha sido grande para Uros, que viene del Mestalla, filial valencianista que milita en la Segunda B. "Obviamente no tiene nada que ver. La competición de bronce no es una mala liga en absoluto, pero creo que merezco un nivel más alto. Me ha venido bien jugar en el Mestalla cuando no he podido ir con el primer equipo y esos meses han facilitado mi adaptación pero desde que he llegado a Tenerife todo ha sido diferente. Estoy gratamente sorprendido por el calor de la gente desde que llegué. Rápidamente me aceptaron, me dieron la bienvenida con una ovación en el primer partido. Me sentí muy feliz y agradecido a cada una de las personas que había ese día en el estadio", reitera. "Después de solo tres entrenamientos recibir una ovación en mi primer partido fue realmente increíble, te hace entrar con buen pie", cuenta sobre sus inicios como blanquiazul.

P"Cuando acabe la temporada volveré a Valencia para intentar ganarm2e un sitio, pues ese es mi objetivo", remarca Uros, quien cree que es una buena señal que le quieran en la Premier. Por último, alaba a Jorge, fichado por el club ché para las próximas temporadas. "Es un excelente jugador. Me alegra que firmara con el Valencia y que volvamos a estar juntos en el futuro. Puede aportar muchas cosas".