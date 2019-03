"Es difícil que Rodri juegue, pero..."

No se mostró muy optimista Vidorreta sobre la participación hoy de Rodrigo San Miguel, pero tanto el técnico como el propio jugador apurarán hasta el último momento. "Está difícil que llegue pero no imposible", señalaba el vasco. "Él tiene mucho interés en jugar y aunque a mí no me gusta que alguien juegue sin entrenar, las finales no son lo mismo que un partido de liga", explicó igualmente el preparador aurinegro, que desveló un gran temor estos días recientes sobre el estado real del aragonés. "Tenía un importante derrame después del partido en Patras y nos habíamos asustado, pero se le ha descartado la rotura tras una radiografía. Ahora ya es un tema de dolor, ya no es de riesgo, sino de sensación, y si él ve que puede nosotros le haremos hueco", añadió el máximo responsable del banquillo canarista. Con Beirán descartado, el de Indautxu sí se congratuló de que Ni co Richotti no presentara efectos negativos al esfuerzo del domingo y que Lucca Staiger no tuviera secuelas "de un golpe que se llevó contra el Gran Canaria la segunda vez que salió a la cancha".