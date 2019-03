Los jugadores del Numancia vieron falta en el gol de Milla

El partido del domingo significó el regreso al Heliodoro Rodríguez del lagunero Carlos Gutiérrez, quien no cerró la puerta a su posible fichaje por el Tenerife "en un futuro". "Nunca me han llamado", indicó. Antes, se refirió a la actuación de los suyos contra el representativo y certificó que Dani Hernández fue providencial para que no se fueran de la Isla con los tres puntos.

Para Carlos, pudo haber "falta" en la acción que origina el 1-0, un gol olímpico de Luis Milla en el que ven una infracción los futbolistas visitantes. "Está claro que el árbitro no lo vio igual", verbalizó el central, cuyo nombre se vinculó muy estrechamente al Tenerife como opción B por si Jorge Sáenz salía en la ventana de enero. Finalmente, el canterano optó por quedarse hasta junio.