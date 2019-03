Garbiñe Muguruza remonta ante Bertens y se mete en cuartos de final

La tenista española Garbiñe Muguruza se clasificó hoy para cuartos de final de Indian Wells al superar por 5-7, 1-6 y 6-4 a la holandesa Kiki Bertens, séptima cabeza de serie, en dos horas y 27 minutos.

En cuartos de final Garbiñe se medirá a la canadiense Bianca Andreescu.

Se trata de la primera vez que Muguruza se clasifica para cuartos de final de un torneo categoría Premier Mandatory desde que lo lograra precisamente en Indian Wells en 2017.

"Ha sido un partido muy duro, una batalla hasta el final", reconoció la hispano-venezolana a pie de pista. "He trabajado muy duro para tener un resultado así. Me mantuve fuerte mentalmente y nunca me rendí, nunca dejé de luchar", agregó.

Muguruza reaccionó con coraje después de comprobar cómo perdía la ventaja de 3-5 que había conseguido en el primer set, un duro golpe al que reaccionó de forma intachable.

Su respuesta en la segunda manga fue espectacular y, tras ceder el primer juego, se llevó los seis siguientes -igualando el partido- en 33 minutos.

También se hizo con el primero de la última manga -siete juegos consecutivos con su firma- pero Bertens se rehizo (1-2) y exigió aún más de la número 20 del mundo.

La española estuvo a la altura y llevó la iniciativa, sólida con su saque. Al final, en el momento clave, obtuvo un punto de partido con servicio de su rival y se llevó el duelo tras un larguísimo intercambio que acabó con un error no forzado de Bertens.

Fue el tercer envite entre ambas tenistas a lo largo de sus carreras. El primero se lo llevó Bertens en 2012 y el siguiente se lo llevó la ex número uno del mundo en 2018.