Ayala: "Me quedo sin palabras con todas las muestras de cariño"

Cuando se cumple un año de su grave accidente cardiovascular que le mantuvo ingresado en un centro hospitalario durante meses y que le obligó a dejar sus tareas como técnico en el UD Granadilla de la máxima categoría femenina, Toni Ayala comienza a ver la luz al final del túnel. Así lo explicó el propio implicado ayer desde su domicilio. "Cada día estoy mejorando y aunque tengo paralizada la parte izquierda del cuerpo y también la mano izquierda, estoy en rehabilitación. Afortunadamente no me afecta al habla, así que poco a poco me estoy recuperando; solo me falta empezar a caminar con la pierna izquierda", dijo el preparador grancanario en los micrófonos de Radio Marca Tenerife.

Para Ayala, lo sufrido el pasado 12 de septiembre de 2018 "fue un susto importante" y que derivó en "una situación complicada", pero una vez superado el mismo, se muestra "contento por cómo va la recuperación". Una evolución positiva en la que mucho tiene que ver su empeño y también los cuidados que recibe. "Esto es lento, pero poco a poco estoy mejor", reseñó Toni, que tuvo una mención especial de "agradecimiento para Alba, la fisioterapeuta del Granadilla, y el trabajo que está haciendo conmigo viniendo a mi casa para que me recupere". Pero no se olvidó el técnico del respaldo recibido por decenas de amigos y conocidos. "Desde aquí doy las gracias a todo el mundo por preocuparse por mí; me quedo sin palabras por todas las muestras de cariño recibidas y por todos los que se han preocupado por mí".

No se olvidó tampoco Ayala del presidente del Granadilla, un Sergio Batista "que esté tan pendiente de todo". Y en este sentido, el preparador isleño piropeó al que fuera su equipo y al que, en la medida de lo posible, no ha dejado de seguir. "Lo están haciendo muy bien", dijo, para expresar igualmente su propósito de "ir pronto arriba", en referencia al campo de La Palmera". Una presencia en el campo de San Isidro que Toni tiene en mente se produzca "contra el Athletic de Bilbao", en un duelo programado para este próximo domingo día 17.